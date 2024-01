Quanto pesa The Last of Us 2 Remastered? Ecco il numero di GB

L'edizione Remastered di The Last of Us Part II sta per arrivare, e a quanto pare occuperà spazio modesto sui vostri SSD.

La nuova edizione del grande titolo Naughty Dog sarà non solo una versione ottimizzata del capolavoro PS4 (che trovate su Amazon), bensì avrà aggiunte davvero interessanti.

Tra queste anche No Return, ossia la nuova e inedita modalità roguelike che a quanto pare non è pensata per i più deboli di cuore.

Ora, come riportato anche da GameRant, The Last of Us Part II Remastered richiede 76,164 GB di spazio di archiviazione per essere installato, una dimensione comune per i giochi della generazione attuale su PS5.

La conferma arriva dal canale PlayStation Game Size, sempre piuttosto affidabile e puntuale nel riportare il peso dei giochi di punta di imminente uscita.

Va notato che l'opzione di pre-caricamento è disponibile solo preordinando il gioco a tutti gli effetti, quindi gli utenti che desiderano aggiornare il titolo dalla versione PS4 dovranno probabilmente aspettare l'uscita completa.



Il gioco avrà un prezzo di 49,99 euro e i giocatori che possiedono la versione per PS4 potranno passare alla versione nativa per PS5 per 10 euro.

Basterà andare su PS Store una volta lanciato il gioco, per eseguire l'aggiornamento. I possessori di copie su Blu-ray PS4 devono inserirle nella propria PS5 con un'unità disco per scaricare e riprodurre la versione digitale. Il prezzo può variare in base al Paese.

Ricordiamo in ogni caso anche che The Last of Us Part II Remastered sarà disponibile dal prossimo 19 gennaio: se avevate già acquistato l'esclusiva PS4, in poche parole, basterà acquistare l'apposito upgrade.

Ma non solo: tutti i personaggi giocabili in questa modalità non saranno a loro modo "inediti": Neil Druckmann ha infatti dichiarato che non ci saranno ritorni da Part I o dalla serie TV.