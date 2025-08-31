News
News
Recensioni
Anteprime
Rubriche
Speciali
Guide
Prossime Uscite
Recensioni
Ker Nethalas: Into the M...
9.0
Mafia: Terra Madre | Rec...
PC ,
PS5 ,
XSX
8.0
Unlock Kids – Trilogia d...
8.5
Demon Slayer -Kimetsu no...
PS5 ,
PS4 ,
XSX ,
XONE ,
SWITCH ,
PC
7.2
Arkham Horror - Il Gioco...
7.5
Mostra tutti i giochi
Mostra tutti i prodotti
Originals
Quiz
Forum
Social
Youtube
Facebook
Twitter
Threads
Tiktok
Twitch
Instagram
Telegram
Feed
Apri menu
Inverti Modalità Notte
Apri ricerca
Advertisement
Quanto ne sai su Onimusha?
Chi è il protagonista principale del primo Onimusha: Warlords?
A
Samanosuke Akechi
B
Jubei Yagyu
C
Hideyoshi Toyotomi
D
Nobunaga Oda
-
Domanda 1 di 20