Appassionati di manga, anime e cultura pop, preparatevi: abbiamo da poco pubblicato un quiz intitolato “Quanto ne sai su Metropolis di Osamu Tezuka?”, con l’obiettivo di mettere alla prova le vostre conoscenze su uno dei capolavori del maestro giapponese.
Il quiz si compone di 12 domande che spaziano tra data di pubblicazione, contesto storico, dettagli narrativi e aspetti tecnici dell’opera.
L’iniziativa si rivolge sia ai neofiti interessati a scoprire l’opera, sia ai fan di lunga data desiderosi di testare la propria memoria storica e culturale su uno degli autori più influenti dell’animazione e del fumetto mondiale.
Metropolis è un titolo ricco di rilevanza storica e simbolica: ispirato al celebre film muto di Fritz Lang (1927), il manga di Tezuka riesce a reinterpretare temi classici come l’umanità, la tecnologia e il conflitto sociale in chiave personale e visionaria. Chiunque decida di cimentarsi con il quiz – o magari usarlo come spunto per approfondire la propria conoscenza dell’opera – troverà spunti interessanti per riflettere sull’eredità del maestro.
Partecipate, condividere i risultati e confrontatevi sul significato culturale di Metropolis. È un’occasione ideale per rispolverare un classico giapponese e celebrare la memoria di Osamu Tezuka nel panorama contemporaneo.
Quanto ne sai su Metropolis di Osamu Tezuka?
Gli altri quiz di SpazioGames
- Quanto ne sai su Uncharted?
- Quanto ne sai su Onimusha?
- Quanto ne sai su Super Mario?
- Quanto ne sai su Metal Gear Solid?
- Quanto ne sai su The Legend of Zelda?
- Quanto ne sai su PlayStation?
- Quanto ne sai su Silent Hill?
- Quanto ne sai su The Last of Us?
- Quanto ne sai su Horizon?
- Quanto ne sai su Fallout?
- Quanto ne sai su Death Stranding?
- Quanto ne sai su Assassin's Creed?
- Quanto ne sai su Final Fantasy?
- Quanto ne sai su The Witcher?
- Quanto ne sai su Tomb Raider?
- Quanto ne sai sulla prima PlayStation?
- Quanto nei sai su Tekken?
- Quanto ne sai su Crash Bandicoot?
- Quanto ne sai su Xbox?
- Quanto ne sai su Nintendo Switch?
- Quanto ne sai su Final Fantasy VIII?
- Quanto ne sai su PS2?
- Quanto ne sai su Metal Gear Solid 3?
- Quanto ne sai su GTA?
- Quanto ne sai su Pokémon?
- Quanto ne sai sui giochi della prima PlayStation?
- Quanto ne sai su Resident Evil?
- Quanto ne sai sui soulslike?
- Quanto ne sai su Devil May Cry?