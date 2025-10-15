Appassionati di manga, anime e cultura pop, preparatevi: abbiamo da poco pubblicato un quiz intitolato “Quanto ne sai su Metropolis di Osamu Tezuka?”, con l’obiettivo di mettere alla prova le vostre conoscenze su uno dei capolavori del maestro giapponese.

Il quiz si compone di 12 domande che spaziano tra data di pubblicazione, contesto storico, dettagli narrativi e aspetti tecnici dell’opera.

L’iniziativa si rivolge sia ai neofiti interessati a scoprire l’opera, sia ai fan di lunga data desiderosi di testare la propria memoria storica e culturale su uno degli autori più influenti dell’animazione e del fumetto mondiale.

Metropolis è un titolo ricco di rilevanza storica e simbolica: ispirato al celebre film muto di Fritz Lang (1927), il manga di Tezuka riesce a reinterpretare temi classici come l’umanità, la tecnologia e il conflitto sociale in chiave personale e visionaria. Chiunque decida di cimentarsi con il quiz – o magari usarlo come spunto per approfondire la propria conoscenza dell’opera – troverà spunti interessanti per riflettere sull’eredità del maestro.

Partecipate, condividere i risultati e confrontatevi sul significato culturale di Metropolis. È un’occasione ideale per rispolverare un classico giapponese e celebrare la memoria di Osamu Tezuka nel panorama contemporaneo.

Gioca ora! 12 domande 20s per domanda Quanto ne sai su Metropolis di Osamu Tezuka? Metti alla prova le tue conoscenze! 5 partecipazioni

