Microsoft continua ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass e oggi accoglie un nuovo titolo perfetto per la stagione autunnale: The Casting of Frank Stone, l’horror narrativo sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da Behaviour Interactive, è infatti disponibile da oggi per tutti gli abbonati al servizio su console Xbox Series X|S, PC e cloud.

Ambientato nello stesso universo di Dead by Daylight, il gioco racconta la storia di un gruppo di giovani cineasti che decide di girare un film horror nella cittadina di Cedar Hills, teatro delle efferatezze del serial killer Frank Stone. Ciò che nasce come un progetto creativo si trasforma presto in un incubo, quando il confine tra finzione e realtà inizia a dissolversi. Il titolo riprende la formula interattiva che ha reso celebre Supermassive, costruendo una narrazione ramificata in cui ogni decisione influenza lo sviluppo della trama e il destino dei protagonisti. Secondo gli sviluppatori, sono oltre 180 le diramazioni narrative e 16 i finali possibili, per un’esperienza che invita alla rigiocabilità e alla scoperta di nuove prospettive a ogni scelta.

Tra i suoi punti di forza spiccano la possibilità di tornare indietro nei momenti chiave per esplorare alternative narrative e l’integrazione con Twitch, che consente agli spettatori di una diretta di votare in tempo reale le decisioni dei personaggi, rendendo l’esperienza ancora più condivisa. Il titolo supporta inoltre una modalità cooperativa locale che permette a più giocatori di alternarsi nel controllo dei protagonisti, una soluzione ideale per vivere insieme la tensione dell’avventura.

L’arrivo di The Casting of Frank Stone su Game Pass fa parte della prima ondata di giochi del mese di ottobre 2025, che include anche Ball x Pit, The Grinch: Christmas Adventures e Pax Dei. È una mossa strategica da parte di Microsoft, che punta a rafforzare il valore percepito del servizio dopo le recenti revisioni dei prezzi, proponendo al contempo un titolo che si adatta perfettamente alle atmosfere di Halloween.

Al momento del suo lancio originale, avvenuto nel settembre 2024, The Casting of Frank Stone era stato accolto positivamente dal pubblico per la qualità visiva e per la capacità di evocare un autentico horror cinematografico, pur con qualche riserva sul ritmo e sulla profondità della scrittura rispetto ad altri lavori dello studio, come Until Dawn o The Quarry. L’arrivo su Game Pass offre ora la possibilità di riscoprirlo senza costi aggiuntivi, rappresentando un’occasione ideale per gli appassionati di storie interattive e per chi cerca un brivido narrativo di qualità.