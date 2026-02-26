Avatar di Ospite USB Master #742 0
Come titoli in prima persona di Resident Evil comunque prima del 7 ci sono stati i RE Survivor e RE Dead Aim.
Non erano in prima persona nel vero senso del termine.
Che Silent Hill non sia ispirato a Resident Evil è alquanto opinabile: era proprio la risposta di Konami al RE di Capcom...
Come dire che Gran Turismo 1 è ispirato a Ridge Racer. Impossibile.
In realtà in una riedizione di resident evil 2 è presente chris redfield giocabile.. non appare nella storia certo, ma nel gioco sì.
Scusate ma Chris tecnicamente non appare nella foto della squadra STARS?
