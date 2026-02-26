Ci sono dei franchise che rubano il cuore dei videogiocatori per non lasciarlo più andare e che riescono a rimanere sulla cresta dell'onda per più di vent'anni. Di certo, è anche il caso di Resident Evil.

La saga nata dall'ingegno di Shinki Mikami e dagli sforzi di Capcom ora di ritorno con Resident Evil Requiem (qui la nostra recensione) voleva portare sul fronte videoludico i cosiddetti "b-movie" del mondo horror, permettendo ai videogiocatori di vivere una epidemia zombie, da affrontare di episodio in episodio.

Un'idea che ha avuto un successo così grande da rendere il nome di Resident Evil vero e proprio sinonimo dei videogiochi sugli zombie. Così, in attesa del nono capitolo – sul quale per ora si susseguono solo indiscrezioni e voci di corridoio – abbiamo deciso di dedicare un quiz intero al mondo e ai personaggi di Resident Evil.

Ricordate tutti gli eventi della saga e i diversi virus che ne scuotono il mondo? Sapete i nomi degli antagonisti più indimenticabili e come si faceva a sconfiggerli? Se pensate di sì, provate a mettervi alla prova con il nostro quiz, dove 25 domande vi attendono per sfidarvi!

Sappiate che per ogni domanda avete 20 secondi di tempo per dare una risposta, quindi non provate a barare cercando la risposta online.

Gioca ora! 25 domande 20s per domanda Quanto ne sai su Resident Evil? Metti alla prova le tue conoscenze! 5025 partecipazioni

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete un banale zombie che conta ben poco, o siete destinati a essere burattinai nell'ombra come Albert Wesker?

