Ci sono dei franchise che rubano il cuore dei videogiocatori per non lasciarlo più andare e che riescono a rimanere sulla cresta dell'onda per più di vent'anni. Di certo, è anche il caso di Resident Evil.
La saga nata dall'ingegno di Shinki Mikami e dagli sforzi di Capcom ora di ritorno con Resident Evil Requiem (qui la nostra recensione) voleva portare sul fronte videoludico i cosiddetti "b-movie" del mondo horror, permettendo ai videogiocatori di vivere una epidemia zombie, da affrontare di episodio in episodio.
Un'idea che ha avuto un successo così grande da rendere il nome di Resident Evil vero e proprio sinonimo dei videogiochi sugli zombie. Così, in attesa del nono capitolo – sul quale per ora si susseguono solo indiscrezioni e voci di corridoio – abbiamo deciso di dedicare un quiz intero al mondo e ai personaggi di Resident Evil.
Ricordate tutti gli eventi della saga e i diversi virus che ne scuotono il mondo? Sapete i nomi degli antagonisti più indimenticabili e come si faceva a sconfiggerli? Se pensate di sì, provate a mettervi alla prova con il nostro quiz, dove 25 domande vi attendono per sfidarvi!
Sappiate che per ogni domanda avete 20 secondi di tempo per dare una risposta, quindi non provate a barare cercando la risposta online.
Quanto ne sai su Resident Evil?
Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete un banale zombie che conta ben poco, o siete destinati a essere burattinai nell'ombra come Albert Wesker?
Se apprezzate i nostri quiz, ricordate che abbiamo creato un intero hub dedicato ai quiz sui videogiochi: scegliete il prossimo da affrontare e divertitevi!
Gli altri quiz di SpazioGames
- Quanto ne sai su Metal Gear Solid?
- Quanto ne sai su The Legend of Zelda?
- Quanto ne sai su PlayStation?
- Quanto ne sai su Silent Hill?
- Quanto ne sai su The Last of Us?
- Quanto ne sai su Horizon?
- Quanto ne sai su Fallout?
- Quanto ne sai su Death Stranding?
- Quanto ne sai su Assassin's Creed?
- Quanto ne sai su Final Fantasy?
- Quanto ne sai su The Witcher?
- Quanto ne sai su Tomb Raider?
- Quanto ne sai sulla prima PlayStation?
- Quanto nei sai su Tekken?
- Quanto ne sai su Crash Bandicoot?
- Quanto ne sai su Xbox?
- Quanto ne sai su Nintendo Switch?
- Quanto ne sai su Final Fantasy VIII?
- Quanto ne sai su PS2?
- Quanto ne sai su Metal Gear Solid 3?
- Quanto ne sai su GTA?
- Quanto ne sai su Pokémon?
- Quanto ne sai sui giochi della prima PlayStation?