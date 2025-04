Quanto conosci Devil May Cry? Mettiti alla prova nel quiz!

Quando si pensa a personaggi iconici, che hanno fatto a loro modo la storia di questo medium, è impossibile che non vi venga in mente Dante, inconfondibile protagonista della saga di Devil May Cry a firma Capcom. Il franchise è particolarmente amato dai videogiocatori, al punto che in queste ore si sta anche parlando del lancio del suo adattamento su Netflix, appena concretizzatosi.

Quale occasione migliore, allora, per celebrare la serie con uno dei nostri quiz? Il nostro esperto Marcello Paolillo si è messo all'opera per mettere insieme un po' di quesiti che potessero dare filo da torcere a tutti gli esperti cacciatori di demoni: vi ricordate gli eventi e i protagonisti di tutti gli episodi? Sapete quali sono i capitoli di maggior successo? E sapreste anche ricordare i nomi delle armi più indimenticabili di Dante?

Gioca ora! 25 domande 20s per domanda Quanto ne sai su Devil May Cry? Metti alla prova le tue conoscenze! 9 partecipazioni

Se pensate che la risposta sia sì, potete provare a mettervi alla prova nel nostro quiz, dove 25 domande vi permetteranno di sfoggiare le vostre conoscenze a tema DmC!

Sappiate che per ogni domanda avete 20 secondi di tempo per dare una risposta: tentare di barare sarebbe fin troppo demoniaco e in Devil May Cry – e su SpazioGames! – non sarà perdonato.

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete alle prime armi e in balia degli inferi, o un vero e carismatico eroe degno del mondo di Devil May Cry?

Se apprezzate i nostri quiz, ricordate che abbiamo creato un intero hub dedicato ai quiz sui videogiochi: scegliete il prossimo da affrontare e divertitevi!

