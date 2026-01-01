News
Quanto ne sai sulla saga di Dino Crisis?
Chi è la protagonista principale di Dino Crisis?
A
Claire Redfield
B
Regina
C
Jill Valentine
D
Paula Raymond
-
Domanda 1 di 15