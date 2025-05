Quanti sono i giochi gratis misteriosi di Epic della prossima settimana?

Come ormai tradizione per gli utenti dell’Epic Games Store, anche quest’anno è tornata una delle iniziative più attese in assoluto: quella dedicata ai giochi misteriosi.

La vetrina digitale di Epic ha dato ufficialmente il via alla distribuzione gratuita di titoli a sorpresa, non annunciati in anticipo e riscattabili per un periodo limitato.

Una volta aggiunti alla propria libreria, resteranno disponibili per sempre, senza costi aggiuntivi.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle promozioni primaverili dello store e rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati che desiderano arricchire la propria collezione senza spendere un centesimo.

La rotazione dei giochi misteriosi seguirà la cadenza settimanale tipica di Epic: ogni giovedì verrà svelato un nuovo titolo. A partire da giovedì 30 maggio, saranno infatti due i giochi misteriosi svelati e resi disponibili gratuitamente a tutti gli utenti registrati.

Una formula che ricorda da vicino quella del Game Pass (che trovate su Amazon), ma che ha saputo ritagliarsi un’identità propria grazie all’elemento sorpresa e alla qualità dei titoli proposti.

Personalmente trovo che questa campagna sia tra le più divertenti dell’anno per chi ama i videogiochi: non solo per l’opportunità di ricevere giochi gratuiti, ma anche per l’attesa, le teorie che circolano online e quel pizzico di mistero che rende tutto più coinvolgente (e questa settimana i giochi sono stati ben tre).

In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova edizione, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata alla promozione settimanale: lì troverete l’elenco completo di tutti i giochi offerti dallo store, dal 2018 a oggi.