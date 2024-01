Quanti giochi sono usciti su Switch nel 2023? Forse un po' troppi

Nintendo Switch deve il suo grande successo al numero di giochi di qualità che sono stati pubblicati dal lancio nel 2017 ad oggi e, tra i record che la console ibrida ha collezionato, c'è anche quello del maggior numero di videogiochi pubblicati in un anno.

Escludendo quelli gratis inseriti all'interno dell'abbonamento Nintendo Switch Online, che giusto poche ore fa ha aggiunto due veri capolavori, nel 2023 sono usciti davvero tanti giochi. Forse un po' troppi.

Come riporta l'analista Mat Piscatella, lo scorso anno sono stati pubblicati 2360 titoli su Nintendo Switch. Un risultato che è il massimo mai registrato per una console in un solo anno.

Per fare un paragone, Steam ha realizzato il record complessivo per tutte le piattaforme con oltre 14mila giochi pubblicati nel 2023 sullo store digitale di Valve. Un numero impressionante che comprende, tra le altre cose, una marea di videogiochi prodotti autonomamente che sfuggono al controllo qualità di Steam, ma che comunque fanno parte del conteggio complessivo.

Riguardo Switch, dal 2017 ad oggi sono stati pubblicati quasi 12mila videogiochi su Nintendo eShop, stando alle ultime rilevazioni.

Effettivamente, anche guardando piattaforme dedicate come la pagina di Amazon, sono già tantissimi i videogiochi disponibili per chi decide di entrare oggi nell'ultima generazione di Nintendo.

Nel 2023 sono usciti in compenso dei titoli di grandissimo valore su Nintendo Switch, e la classifica dei più venduti dello scorso anno ha riservato anche delle sorprese interessanti da analizzare.

Vedremo quanto andrà avanti questa tendenza e se avrà lo stesso ritmo anche nel 2024, mentre negli ultimi giorni è emerso uno strano comportamento da parte di Nintendo: sono arrivate tante segnalazioni riguardo i videogiochi fisici di Switch che stanno sparendo dagli scaffali di tutto il mondo.

In ogni caso il 2023 è stato da record per diversi motivi per Nintendo, che hanno portato al momento storico attuale in cui non è mai stata così ricca dai tempi di Wii.