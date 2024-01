Nintendo Switch Online, ecco i primi giochi gratis del 2024

Dalla prossima settimana si aggiornerà nuovamente il catalogo di Nintendo Switch Online: la grande N ha infatti svelato 2 nuovi giochi gratis in arrivo, direttamente dal catalogo per Game Boy Advance.

Ricordiamo che i titoli per GBA sono disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo (trovate l'abbonamento su Amazon), insieme ai giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive: il primo aggiornamento del 2024 è decisamente molto interessante, dato che sono in arrivo due capolavori ancora oggi molto amati.

Advertisement

Si tratta di Golden Sun e Golden Sun: L'era perduta, i due JRPG fantasy sviluppati da Camelot, ancora oggi considerati tra i migliori esponenti del genere e tra i videogiochi imperdibili su Game Boy Advance.

Un'opportunità imperdibile per riscoprire — o recuperare per la prima volta — due grandi classici: se siete curiosi di saperne di più, vi allegheremo qui di seguito il trailer ufficiale con entrambi i capitoli della serie.

Sia Golden Sun che il suo sequel L'era perduta saranno disponibili sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online a partire dal 17 gennaio 2024: saranno a tutti gli effetti le prime aggiunte dell'anno per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Come di consueto non sarà necessaria alcuna operazione aggiuntiva da parte degli utenti, salvo l'assicurarsi che la rispettiva app per Game Boy Advance sia aggiornata all'ultima versione: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena potrete divertirvi con questi grandi classici.

Nell'attesa, vi ricordiamo che questo potrebbe rivelarsi un anno molto importante per Nintendo: si vocifera infatti che già da quest'anno potrebbe uscire Switch 2, con un'azienda che ha addirittura ipotizzato una finestra di lancio.

Tuttavia, questo non significa che non usciranno più giochi sulla console ibrida, anzi: Nintendo ha ancora in programma tantissime esclusive di spessore per il suo 2024 videoludico, tutte da scoprire.

Tra i capitoli più chiacchierati per una nuova console troviamo un nuovo capitolo di Super Mario, molto più grande rispetto a Odyssey, e un possibile nuovo episodio di Super Smash Bros: ipotesi quest'ultima diventata sempre più concreta, dopo l'addio di Masahiro Sakurai al suo canale YouTube.