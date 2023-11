Quando uscirà il live-action di Cyberpunk 2077? Risponde CD Projekt

Cyberpunk 2077 è indubbiamente una delle IP con un potenziale ancora tutto da esplorare: CD Projekt non ha alcuna intenzione di lasciare che sia così per sempre, dimostrando di voler esplorare ogni possibile approfondimento e adattamento.

Dopo aver già avuto un grande successo con la serie animata Edgerunners, che è stato perfino premiato come Anime dell'anno, lo scorso mese è stato annunciato anche un ambizioso progetto live-action: per il momento non sappiamo se sarà una serie TV o addirittura un film, ma è indubbiamente un annuncio che i fan di Night City stanno tenendo d'occhio.

Un'evoluzione che del resto ci si poteva aspettare, non solo per il ritrovato interesse del cinema nei confronti dei videogiochi, ma anche e soprattutto per il grande contributo che hanno già dato due grandi star come Keanu Reeves e Idris Elba, quest'ultimo grazie all'espansione Phantom Liberty (la trovate inclusa nella Ultimate Edition di Cyberpunk 2077, prenotabile su Amazon).

Ma quando potremo davvero vedere, a tutti gli effetti, questo misterioso live-action di Cyberpunk 2077? Durante il consueto meeting per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre, CD Projekt ha voluto fare chiarezza, anticipando che la sua uscita — prevedibilmente — non arriverà nel breve periodo.

Come segnalato da ComicBook, il COO Michal Nowakowski ha anticipato che i lavori inizieranno solo nel 2024, anticipando dunque che bisognerà aspettare almeno il 2025 prima di vederlo all'opera. Ma probabilmente sarà necessario anche più tempo:

«...per quanto riguarda l'IP Cyberpunk, continueremo a farla crescere e svilupparla anche attraverso attività che vadano oltre il gioco. [...] Non ne discuteremo nello specifico, ma una delle direzioni in cui ci muoveremo dal prossimo anno è il progetto annunciato con Anonymous Content — ma non sarà l'unica cosa».

Ricordiamo che Anonymous Content è la società che sta collaborando con CD Projekt per la produzione del live-action: è nota soprattutto per serie come True Detective e Mr. Robot, ma anche per film come The Revenant e Spotlight.

Le premesse dono dunque eccellenti per aspettarci un prodotto di grande qualità — sia che decidano di fare una serie TV che un film di Cyberpunk 2077. Anche se potrebbe volerci un po' di tempo.

CD Projekt ha comunque voluto anticipare che non sarà l'unica novità legata all'IP che sarà prodotta dal 2024: terremo ovviamente gli occhi aperti e vi informeremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Recentemente anche noi abbiamo avuto l'opportunità di fare una chiacchierata con CD Projekt, per discutere non solo di Cyberpunk, ma anche del futuro di The Witcher. Se volete saperne di più, vi lasciamo al nostro speciale dedicato.