Final Fantasy XVI non convince, i preordini sarebbero inferiori a quelli di FFXV

Final Fantasy XVI si sta rivelando sempre più convincente nelle occasioni in cui si è mostrato ed è stato possibile trovarlo, ma non tanto da renderlo così appetibile in termini di preordini.

Ovviamente è da un po' che la nuova fantasia finale è disponibile per il preordine (come su Amazon), ma i fan non sembrano troppo convinti.

E pensare che Yoshida ha già promesso che non ci saranno DLC post-lancio, proprio per garantire un'esperienza totale e non frammentata.

Anche dal punto di vista tecnico, Final Fantasy XVI darà il meglio di PS5 e promette di alzare notevolmente l'asticella rispetto al passato.

Nonostante tutto, l'interesse è più tiepido del previsto per il nuovo capitolo della saga di JRPG.

Come riporta il giornalista Imhran Khan, Square Enix sarebbe un po' in panico per i preordini attuali di Final Fantasy XVI, che sono inferiori alle proiezioni iniziali.

In un post sul suo Patreon, il giornalista scrive:

«Ho sentito di recente che Square Enix è leggermente in preda al panico per i numeri di preordine di Final Fantasy XVI, che sono inferiori a quelli di FFXV anche tenendo conto del minor numero di piattaforme di lancio. Certo, questi sono numeri di preordine e di solito sono utili solo per valutare le vendite garantite del primo giorno (rispetto alle potenziali vendite del primo giorno), quindi il numero effettivo potrebbe spazzare via tutti.»

Ci sono alcune considerazioni interessanti da fare.

Proprio Final Fantasy XV ha "scottato" la community e le sue controversie hanno creato una forte scissione tra i fan di Final Fantasy.

Inoltre, la situazione del mercato attuale con svariati titoli che si sono rivelati problematici al day one potrebbe, forse, aver reso i giocatori leggermente più cauti in questo caso.

Conta anche il fatto che Final Fantasy XVI sia effettivamente un'esclusiva al momento, e i numeri di vendite potrebbero salire notevolmente quando Square Enix deciderà di pubblicarlo altrove, anche su PC.

A questo punto una eventuale demo potrebbe ribaltare la percezione del pubblico, che a quanto pare è sempre più prossima.