Final Fantasy VII Rebirth, i messaggi social nasconderebbero indizi nascosti

Square Enix è tornata ad aggiornare i fan con varie novità su Final Fantasy VII Rebirth, svelando i primi dettagli su cosa potranno aspettarsi dalla nuova avventura di Cloud e compagni.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) promette di espandere la storia originale con vari contenuti slegati dal gioco del '97.

Advertisement

Dopo aver commentato che i giocatori di Final Fantasy VII Rebirth potranno «viaggiare in un mondo sfaccettato con un'ampia libertà», è ora il turno di una questione relativa ad alcuni segreti nascosti.

Come riportato anche da Wccftech, tale "aitaikimochi" ha ipotizzato che le parole evidenziate in verde nei messaggi pubblicati sui social fornirebbero suggerimenti sulla storia del gioco, suggerimenti che sono andati persi nelle versioni in lingua inglese.

Le parole si riferiscono alle molteplici linee temporali accennate in Final Fantasy VII Remake, alla storia personale di Zack e al luogo del destino (qui trovate il tweet in questione).

Sebbene queste possano sembrare speculazioni azzardate, non dobbiamo dimenticare che Tetsuya Nomura in passato ha fatto qualcosa di simile per la serie Kingdom Hearts, e visto che l'autore è coinvolto nello sviluppo di Final Fantasy VII Rebirth, non ci sorprenderebbe che la cosa possa rivelarsi corretta.

Con gli ulteriori messaggi che verranno condivisi nei prossimi giorni, il quadro sarà sicuramente più chiaro.

Attualmente si sa ben poco di Final Fantasy VII Rebirth, a parte il fatto che verrà lanciato su PlayStation 5 nell'inverno 2023. Uno dei messaggi degli sviluppatori ha accennato a un'avventura molto più aperta, quindi sembra proprio che il gioco non sarà su binari come il suo predecessore.

Inoltre, Rebirth sfrutterà la potenza e l'SSD di PS5 per elevare ulteriormente l'esperienza di gioco, oltre al fatto che la sua storia potrebbe discostarsi ulteriormente dall'originale, il che - ancora una volta - non sarebbe una sorpresa.

Vi terremo aggiornati sul gioco non appena ci saranno ulteriori novità, quindi restate sintonizzati per tutte le ultime notizie.

Square deve ora però concentrarsi su Final Fantasy XVI, che è ormai a meno di tre settimane di distanza dall'uscita ufficiale, anche se al momento c'è abbastanza preoccupazione per il numero dei pre-order.

Ma non solo: sembra proprio che una remaster di un celebre spin-off della saga uscito originariamente su PS One stia effettivamente per essere annunciata.