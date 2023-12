Quando esce GTA 6 su PC? Non subito, per "colpa" di PS5

GTA 6 non arriverà al lancio su PC nel 2025, ma sarà destinato unicamente a PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Come accaduto anche per Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon), è altamente probabile che GTA 6 possa arrivare successivamente su personal computer.

Vero anche che questo non ha impedito a qualcuno di creare un installer di GTA 6 per PC, ovviamente illegale.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, GTA 6 su PC richiederà probabilmente un po' di tempo, mentre la versione PS5 avrà la priorità.

Questo perché Rockstar si concentra su «ciò che vende», secondo quanto dichiarato da un ex sviluppatore.

L'ex animatore di Rockstar che ha lavorato a Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2 ha detto la sua sul perché lo sviluppatore di GTA 6 si concentra sul rilascio di nuovi giochi prima per console e poi per PC.

Se è vero che la lunga attesa per l'uscita su PC deriva dal desiderio del team di rilasciare qualcosa che sia la versione migliore di un prodotto, è anche vero che le priorità sono quelle di far uscire qualcosa sulla piattaforma su cui si vende meglio.

«Una delle cose principali su cui vorrei soffermarmi è che il motivo per cui un porting per PC arriva in un secondo momento, e non è la prima cosa che esce, è perché vogliono dare priorità a ciò che vende», spiega Mike York.

«La maggior parte delle volte, soprattutto in passato, PlayStation era la console più venduta. PlayStation era la console da avere; ha venduto più copie di qualsiasi altra console per la maggior parte; tutti giocano alla PlayStation».

York continua spiegando che l'incentivo alla popolarità porta gli sviluppatori a garantire che il porting della piattaforma dominante funzioni davvero bene.

In questo caso, si tratta di PlayStation, anche se Xbox sarà ancora oggetto di lavoro da parte del team.

Non ci resta quindi che aspettare il 2025, quando GTA 6 arriverà sul mercato console, promettendo faville per quanto riguarda i titoli open world..

Del resto, come capita ad ogni grande uscita targata Rockstar, c'è già chi ha deciso di boicottarlo, con sorpresa di nessuno.