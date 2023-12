GTA 6 «supererà i limiti» degli open world, per il co-fondatore

Come ampiamente previsto, GTA 6 sta già distruggendo ogni possibile record con un solo trailer, che in pochissime ore ha ottenuto un numero di visualizzazioni impressionante e, forse, fuori da ogni comune logica per la maggior parte degli sviluppatori.

L'attesa per il successore di GTA V (lo trovate su Amazon) era ormai attesa da più di 10 anni e Rockstar Games ha dimostrato ancora una volta che la sua serie è in grado di monopolizzare l'attenzione ogni volta che lo desidera, talmente elevata è la reputazione che si è conquistata in questi anni.

E questo nonostante un leak che aveva rovinato i piani della compagnia, costringendola a rilasciare il trailer in anticipo: il filmato ci ha già mostrato dettagli grafici impressionanti, oltre all'intenzione di parodiare la società americana senza risparmiare niente e nessuno.

Trattandosi solo di un primo trailer, quello che non abbiamo ancora visto in maniera approfondita è il gameplay: stando alle parole di Sam Houser, co-fondatore e presidente di Rockstar Games, potremo però aspettarci grandi cose.

Con una breve dichiarazione rilasciata pochi istanti dopo il lancio del trailer (via Game Developer), Houser sottolinea ancora una volta la volontà di non inseguire gli standard videoludici, ma di diventare un nuovo punto di riferimento:

«Grand Theft Auto VI proseguirà i nostri sforzi nel superare i limiti di ciò che è possibile nelle esperienze open world altamente immersive e incentrate sulla storia».

Il co-fondatore ha poi aggiunto di essere emozionato all'idea di poter condividere questa «nuova visione» con i suoi fan: GTA 6, insomma, sembra pronto a dettare nuovi standard per il genere.

Difficile ovviamente sapere con certezza quale sarà questa «nuova visione» prima di vederla all'opera, ma il trailer ufficiale è già apparso indubbiamente molto promettente.

Ricordiamo che l'uscita di GTA 6 è attualmente prevista solo su PS5 e Xbox Series X|S nel 2025: tuttavia, nulla potrebbe escludere un eventuale rinvio. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.