GTA 6 non arriva su PC, quindi c'è chi se l'è fatto da solo

La febbre da GTA 6 è esplosa poche ore fa e, tra le tante notizie e informazioni che stanno emergendo, c'è anche il fatto che al momento Rockstar non lancerà il titolo su PC nel 2025, ma sarà destinato unicamente a PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ma, come accaduto anche per Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon), è altamente probabile che GTA 6 possa arrivare successivamente su PC. Anzi, direi che lo possiamo dare quasi per scontato considerato quanto il precedente capitolo abbia venduto anche su quella piattaforma.

Tuttavia al momento Grand Theft Auto VI sarà ufficialmente disponibile solamente su console, salvo cambi di rotta da parte di Rockstar.

Questo non ha impedito a qualcuno di creare un installer di GTA 6 per PC.

Come riporta Dualshockers, infatti, l'installer ha cominciato a girare sul web ed è inutile dire che si tratta di un programma che installa un software dannoso.

Gli utenti hanno cominciato a condividere gli screenshot dell'installer per avvertire i videogiocatori più distratti che, per qualche motivo, possano pensare legittimamente che GTA 6 sia non solo disponibile da ora ma anche su PC senza conferme da parte di Rockstar.

Il dubbio potrebbe effettivamente venire ai giocatori più distratti perché, almeno a prima vista, questo installer è stato creato per somigliare moltissimo a quelli reali che gli utenti PC hanno visto più volte per installare software di vario tipo.

Semmai vi capitasse di incappare in questo installer, quindi, statene bellamente alla larga perché non si tratta ovviamente del prossimo gioco di Rockstar.

Non ci resta altro che aspettare il 2025, salvo rinvii, quando Grand Theft Auto VI arriverà sul mercato e si preparerà a scuotere probabilmente gli open world. Almeno nelle intenzioni, va detto.

Per altro, come capita ad ogni grande uscita, c'è già chi ha deciso di boicottare il videogioco.