Qualcuno ha visto il film di Gran Turismo: «è un successo»

Il film di Gran Turismo è stato visto in anteprima dalla stampa estera, e a quanto pare le prime reazioni sono molto positive.

Non si tratta di una vicenda collegata in qualche modo al settimo capitolo della serie di videogiochi, che trovate anche su Amazon, bensì di una storia vera legata al franchise di racing game.

Il leggendario gioco di corse si prepara a debuttare sul grande schermo in una produzione che, nel tempo, ha guadagnando un cast sempre più interessante.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sembra proprio che la pellicola non deluderà le aspettative.

«Il film di Gran Turismo è un successo», ha twittato il presentatore Brandon Davis. «La sconvolgente storia vera raccontata in questo film è in grado di superare la maggior parte dei titoli di videogiochi come film. Mi sono lasciato prendere la mano, soprattutto nella seconda parte. Corse intelligenti con cenni creativi per i giocatori. Ottimo lavoro di David Harbour e Archie Madekwe. Buon film!».

Perri Nemiroff di Collider scrive: «Gran Turismo è un adattamento solido! Ho apprezzato molto il modo in cui hanno incorporato alcune immagini del gioco nel film - e lo stile di Neill Blomkamp per il film in generale. Un sacco di riprese a mano molto efficaci e un lavoro di ripresa più intimo con una texture reale che rende il tutto viscerale e ti porta davvero vicino ai personaggi e all'azione».

Il critico continua a lodare l'interpretazione di Madekwe come «sottile» e «appassionata», aggiungendo che anche Harbour «fa centro».

Nemiroff aggiunge: «Il film copre MOLTO in 2 ore e 15 minuti, quindi alcuni elementi della storia sono poco approfonditi, ma questo non gli impedisce di essere una visione molto coinvolgente e stimolante, con alcuni momenti che mi hanno davvero tenuto con il fiato sospeso».

Il film in uscita è ispirato alla storia vera di un adolescente che gioca a Gran Turismo con l'aspirazione di diventare un pilota di auto da corsa.

Diretto da Neill Blomkamp (District 9), il lungometraggio è interpretato da Archie Madekwe nel ruolo del protagonista Jann Mardenborough. Nel film recitano anche David Harbour, Orlando Bloom, Geri Halliwell Horner e Djimon Hounsou.

Già tempo fa, il film di Gran Turismo si candidava come un punto di riferimento per quello che riguarda la filmografia relativa all'automotive.

