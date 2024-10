Qualcuno ha svelato il gioco in test di Nintendo Switch Online (ed è davvero strano)

Tra pochissimi giorni sarà ufficialmente disponibile per pochissimi utenti selezionati una nuova misteriosa funzionalità in fase di prova: si tratta di un'iniziativa riservata agli utenti iscritti a Nintendo Switch Online avvolta dal mistero.

Le prove inizieranno ufficialmente dal 23 ottobre, ma Nintendo ha già iniziato a inviare i primi dettagli nelle scorse ore, chiedendo agli utenti interessati di non divulgare nulla di ciò che andranno a provare. Perciò, naturalmente, ora tutto il mondo lo sa.

La nostra è ovviamente una battuta, ma rappresenta davvero quanto è successo: secondo quanto riportato da Press Start, alcuni utenti hanno già condiviso online numerosi screenshot relativi a una guida ufficiale sul funzionamento di questo test, che a quanto pare sembra un gioco vero e proprio.

Ma si tratterebbe di un prodotto davvero bizzarro, che possiamo descrivere meglio come "social world building simulator": lo scopo dichiarato sarebbe lavorare insieme ad altri giocatori per sviluppare un pianeta in espansione, con creatività e diverse risorse disponibili.

I giocatori potranno poi sbloccare strumenti in grado di trasformare e purificare le terre da esplorare: sembrerebbe qualcosa di simile a Minecraft, per intenderci, ma in salsa Nintendo.

Viene segnalata anche un'area speciale che fungerà come "hub" in cui incontrare altri giocatori e fare amicizie.

Amettiamo che si tratta di un gioco davvero bizzarro e non ci stupirebbe se si trattasse semplicemente di un modo per testare alcune funzionalità social per il futuro di Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon, a proposito) piuttosto che un gioco vero e proprio.

Ed effettivamente, Nintendo aveva parlato di «nuova funzione» per il servizio in abbonamento, non di un nuovo gioco: sarà interessante capire quali sono gli effettivi programmi della casa di Kyoto per il futuro.

Per ovvi motivi, abbiamo scelto di non condividere tali immagini e screenshot all'interno di questo articolo: se siete interessati a saperne di più, vi lasciamo agli aggiornamenti del forum ResetEra.

Ricordiamo che questa settimana è in arrivo anche un'altra importante novità, questa volta disponibile per tutti coloro che hanno il Pacchetto Aggiuntivo: la seconda avventura di Banjo & Kazooie è in arrivo su Switch Online.