Nintendo vi fa testare una «nuova funzione» per Switch Online: ecco come partecipare

Sembra che siano in arrivo novità importanti per gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online: la casa di Kyoto ha infatti annunciato le iscrizioni per una speciale fase di test di una «nuova funzione» per il servizio in abbonamento.

Il Playtest Program selezionerà diversi utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo (lo trovate su Amazon), chiedendo loro di scaricare uno specifico software: ciò servirà non solo a garantire il corretto funzionamento, ma anche a fornire preziosi feedback per Nintendo.

Al momento non abbiamo alcuna idea di cosa possa essere questo software in questione, ma le speculazioni in merito non mancano: da chi sospetta che i test possano essere legati a funzionalità in arrivo su Switch 2 a chi invece fantastica sull'arrivo di nuovi giochi gratis sul catalogo.

Le iscrizioni al Playtest Program di Nintendo Switch Online saranno aperte a partire da oggi 10 ottobre alle ore 17.00, anche per i fan italiani: è necessario soltanto essere maggiorenni e avere un'iscrizione al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

L'abbonamento dovrà essere stato attivato prima della scorsa mezzanotte: in altre parole, nuove iscrizioni non saranno prese in considerazione per il test.

A partire dalle ore 17.00 odierne, non dovrete fare altro che accedere al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Fai domanda" per partecipare al test.

Avrete tempo fino al 15 ottobre per fare richiesta o, in alternativa, fino ad esaurimento: Nintendo sottolinea infatti che le partecipazioni saranno chiuse in automatico non appena saranno state raggiunte le 10.000 domande in totale.

Non possiamo dunque che consigliarvi, se interessati, di tenere d'occhio attentamente l'orario e farvi trovare pronti per partecipare al test.

La sessione di prova vera e propria si svolgerà invece dal 24 ottobre fino al 6 novembre 2024: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su questa misteriosa funzione aggiuntiva.

Restando in tema di novità su Nintendo Switch Online, vi ricordiamo che gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo potranno scaricare 2 nuovi giochi gratis a partire da domani 11 ottobre.

Inoltre, chi è iscritto al servizio in abbonamento avrà la possibilità di prenotare una nuova originale e costosissima sveglia Nintendo.