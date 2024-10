Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis di ottobre è un atteso platform

Novità a sorpresa per il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, che non ha ancora finito con i giochi gratis di ottobre: la casa di Kyoto ha infatti annunciato un'altro regalo in arrivo per la prossima settimana.

Dopo averci già proposto gli ultimi capitoli di F-Zero per GBA, il servizio in abbonamento ha rinnovato la fortunata partnership con Rare e Microsoft per portare sul catalogo un altro dei giochi più amati su Nintendo 64.

Advertisement

A partire da questo 25 ottobre, il catalogo si aggiornerà infatti con l'arrivo di Banjo-Tooie, sequel di Banjo-Kazooie che vedrà ancora una volta il bizzarro duo alle prese con un folle puzzle platformer.

L'IP è ormai da tempo diventata proprietà di Microsoft dopo la storica acquisizione di Rare, ma entrambe le mascotte sono sempre considerata di casa dai fan Nintendo: non è un caso che fossero infatti tra i personaggi più richiesti su Smash, arrivando finalmente come DLC su Ultimate (lo trovate su Amazon, a proposito).

Dopo Banjo-Kazooie, i fan iscritti al Pacchetto Aggiuntivo potranno dunque scoprire il secondo capitolo su Nintendo 64: trovate il trailer ufficiale con l'annuncio e il gameplay qui di seguito.

Nel video Nintendo ha anche annunciato che la versione in arrivo su Switch Online supporterà per la prima volta la modalità widescreen, rendendo molto più godibile l'emulazione sugli schermi moderni.

Ricordiamo ancora una volta che il catalogo Nintendo 64 è disponibile esclusivamente sul Pacchetto Aggiuntivo: chi è abbonato alla più semplice iscrizione standard di Nintendo Switch Online non potrà purtroppo accedere a questa nuova aggiunta.

Non ci resta dunque che segnare il 25 ottobre 2024 sul nostro calendario: ovviamente, sulle nostre pagine vi informeremo comunque tempestivamente non appena potrete iniziare a giocare nuovamente — o per la prima volta — su questo capolavoro.

Ricordiamo anche che nei prossimi giorni si svolgerà una fase di test per una misteriosa nuova funzionalità per il Pacchetto Aggiuntivo: le sorprese, di conseguenza, potrebbero non essere finite qui.