Qualcuno ha immaginato Helldivers 2 come retro arcade in 2D (ed è un sogno)

Helldivers 2 è stato uno dei più grandi fenomeni videoludici di questo inizio 2024, grazie a una formula gameplay che favorisce il divertimento e la collaborazione sopra ogni cosa.

Una visione che ricorda molto quella dei giochi arcade di una volta, dove insieme ai propri amici era possibile collaborare e raggiungere più in fretta l'obiettivo finale.

Deve essere stato lo stesso ragionamento che è balzato in testa al canale 64 Bits, che ha deciso di immaginare come sarebbe stato il titolo di Arrowhead se fosse uscito nelle sale arcade di alcuni anni fa o su una piattaforma come il Neo Geo (via DSOGaming).

Il risultato è uno sparatutto 2D che ricorda molto i Metal Slug e che sembra essere un sogno per gli appassionati: vi proponiamo questo interessante video qui di seguito.

Il video ci mostra diverse ipotetiche sequenze di gioco, come battaglie contro i Terminidi e le immancabili sequenze in cui eseguire la giusta combinazione di pulsanti... possibilmente prima di essere uccisi dai nemici.

Purtroppo si tratta soltanto di un video fan-made e non si tratta di un titolo realmente esistente, motivo per il quale bisognerà "accontentarsi" del vero Helldivers 2 su PC e PS5 (lo trovate su Amazon).

Non vi nascondiamo però che questo video sembra aver dimostrato quanto le ambientazioni e la stessa formula di gioco potrebbero sposarsi perfettamente in un ipotetico capitolo 2D: chissà se qualche fan non decida di prendere ispirazione per realizzare davvero un omaggio gratuito.

Nelle ultime settimane Helldivers 2 sembra aver perso l'entusiasmo di buona parte della community, con i numeri che sono calati vertiginosamente rispetto a un sorprendente lancio.

E pare che Concord non sia l'esclusiva PlayStation che possa eventualmente rimpiazzare l'eccellente operato di Arrowhead, dato che perfino la sua open beta gratuita sta facendo numeri disastrosi. Non esattamente incoraggiante, in vista del day-one.