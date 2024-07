L'open beta di Concord sembra un flop clamoroso su Steam

Nonostante le forti ambizioni di PlayStation per Concord, pare che il pubblico abbia dimostrato di nutrire ben poco interesse per il nuovo service game di Firewalk Studios.

Dopo una beta chiusa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a PlayStation Plus — che il nostro Marcello Paolillo vi ha raccontato nel provato dedicato — Sony ha deciso di rendere disponibile una beta aperta sia su PS5 che su Steam, senza alcun tipo di abbonamento necessario.

Advertisement

Tuttavia, sembra che la reazione nei confronti della nuova esclusiva PlayStation (che potete prenotare su Amazon) sia molto più tiepida del previsto, almeno per quanto riguarda gli utenti su PC.

L'open beta di Concord è iniziata ufficialmente dalla scorsa giornata, ma secondo i dati raccolti dalla piattaforma SteamDB c'è stato un massimo di utenti collegati in contemporanea di soli 2388 utenti nelle prime 24 ore su Steam: un numero davvero irrisorio per quella che dovrebbe essere una nuova IP di punta PlayStation.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

E nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, SteamDB ci segnala che ci sono soltanto 765 utenti collegati alla beta su PC: considerando che può essere scaricata e giocata totalmente gratis, non si tratta di numeri affatto incoraggianti per il suo futuro.

Non avendo ancora alcun tipo di dato ufficiale su PS5, non possiamo sapere con certezza se questi numeri siano simili o uguali anche per gli utenti console, ma almeno su PC pare che Concord abbia riscontrato un interesse quasi nullo.

Considerando che il debutto del service game avverrà tra poco più di un mese, PlayStation e Firewalk farebbero meglio a non sottovalutare questo campanello d'allarme: sembra che le ipotesi di un nuovo successo in "stile Helldivers 2" siano davvero ridotte al lumicino.

Vedremo se la situazione cambierà nelle prossime ore: se volete comunque dare una chance a Concord prima che l'open beta si concluda ufficialmente, vi ricordiamo di dare un'occhiata ai requisiti su PC.