Qualcuno ha finito Elden Ring senza subire danni... con un sassofono

In attesa che sia ufficialmente disponibile l'espansione Shadow of the Erdtree, i fan di Elden Ring stanno ingannando l'attesa buttandosi nuovamente a capofitto nel meraviglioso soulslike open world, provando a compiere tante nuove imprese inimmaginabili.

Nonostante il capolavoro di FromSoftware (che trovate su Amazon) non sia affatto un gioco semplice, alcuni giocatori lo hanno affrontato così tante volte da sapere ormai con certezza come battere tutti i boss più impegnativi dell'avventura.

Abbiamo già assistito a diverse imprese straordinarie della community, ma come al solito i fan non smettono mai di stupirci: Gamereactor UK segnala infatti la prima no-hit run di Elden Ring portata a termine... utilizzando un sassofono.

E non ci riferiamo a uno strumento ottenibile all'interno del gioco, ma a un vero e proprio sassofono collegato al PC e utilizzato come un controller.

L'impresa è stata portata a termine da Dr. DeComposing, content creator noto proprio per il suo originale utilizzo di un sassofono come controller da gioco: potete vederlo mentre completa la sua run sconfiggendo Malenia in pochi istanti qui di seguito.

È sicuramente una scena surreale vedere sconfitto il boss più impegnativo di Elden Ring con un sottofondo musicale in base ai controlli utilizzati, ma se non altro dimostra quanto sia stata impegnativa questa prova.

Dr. DeComposing spiega di essere riuscito a utilizzarlo come controller sfruttando il Bome MIDI Translator per convertire i suoni in comandi di gioco, oltre ovviamente a «tantissima pratica» e pazienza. Insomma, anche se la fa sembrare un'impresa facile, non è ovviamente qualcosa che è possibile completare in pochi istanti.

Vedremo se altri fan si cimenteranno in nuove imprese simili prima dell'uscita di Shadow of the Erdtree, ora che Elden Ring sembra essere tornato prepotentemente di moda.

Nel frattempo, sembra che i giocatori siano riusciti finalmente a scoprire quello che dovrebbe essere l'ultimo segreto dell'Interregno.