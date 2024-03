Elden Ring è tornato di moda, con sorpresa di nessuno

Elden Ring ha ritrovato la sua strada nella classifica dei titoli più giocati del momento, dopo il trailer di debutto del DLC Shadow of the Erdtree, previsto a breve.

Il fantasy di FromSoftware (che trovate a prezzo interessante ) riceverà infatti a breve un contenuto scaricabile che i fan hanno atteso fin troppo a lungo.

Sapevo che Shadow of the Erdtree si sarebbe fatto vedere a breve, e così è stato, con un trailer che ha lasciato tutti piacevolmente colpiti.

Ora, come reso noto anche da PSU e secondo quanto riportato dall'account X/Twitter PlayerTracker, l'RPG di From ha visto un aumento del 110% dei giocatori attivi per PS5 e PS4 su PlayTrack dopo il reveal trailer del DLC.

Nel frattempo, i giocatori di Xbox sono aumentati del 115% e il picco di Steam è aumentato del 100%.

Si tratta di una cosa che non sorprende più di tanto, visto che capita spesso che l'annuncio di un DLC o di un sequel di un marchio di successo generi una "seconda ondata" di interessa parte dei giocatori, mai come in questo caso logica e giustificata.

Nel caso ve lo foste perso, l'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è prevista per il 21 giugno 2024. Occorre comunque ricordare che il team di sviluppo ha già chiarito che il DLC sarà la più grande espansione che hanno mai realizzato, che poco non è.

Nel frattempo, FromSoftware ha rifiutato di escludere una seconda espansione o un sequel completo di Elden Ring, ma ha chiarito che non è ancora stato fissato nulla.

Elden Ring è uscito per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One nel febbraio 2022 e ha venduto oltre 23 milioni di copie in tutto il mondo. Potete dare un'occhiata al nostro verdetto completo qui.