I fan hanno scoperto l'ultimo (?) segreto di Elden Ring

In questi anni i fan di Elden Ring hanno setacciato l'Interregno in un lungo e in largo ma, nonostante lo zelo dei Senzaluce, c'era un segreto che i giocatori non avevano ancora scoperto secondo Hidetaka Miyazaki.

Il director di From Software lo ha detto qualche giorno fa, in occasione dell'ultimo reveal di Shadow of the Erdtree, l'attesissima espansione con cui i fan di Elden Ring torneranno ad esplorare una nuova parte dell'Interregno che, a differenza del mondo originale, non avrà legami con George R.R. Martin.

Il "piccolo elemento" a cui si è riferito Miyazaki è diventato ovviamente l'oggetto delle attenzioni dei fan di Elden Ring, tanto che il soulslike è tornato clamorosamente di moda su tutte le piattaforme, senza nessuna sorpresa.

Ci è voluto poco prima che anche questo segreto venisse svelato perché, come riporta PC Gamer, la community dei Senzaluce ha subito condiviso la novità.

Il segreto individuato dal redditor Cudakid210 è uno scudo di legno. O meglio, una cosa legata a questo scudo di legno che si trova in una parete illusoria nella Caverna del Saggio.

La descrizione di questo oggetto sembra essere anche legata proprio a Shadow of the Erdtree:

«Uno scudo di legno alto e di medie dimensioni. Leggero per le sue dimensioni e facile da maneggiare. Ritenuto rappresentante una profezia segreta di un peccato cardinale, il disegno dell'albero-candela acceso era proibito.»

Questo "albero-candela" è il simbolo della fazione di Messmer, il nuovo avversario che apparirà in Elden Ring proprio con Shadow of the Erdtree, pertanto From Software potrebbe aver suggerito l'arrivo di un contenuto aggiuntivo fin dal day one del gioco originale.

Non ci resta che aspettare l'arrivo dell'espansione in ogni caso, che per l'occasione potrebbe rivedere il ritorno del leggendario Let Me Solo Her.

