Zelda Tears of the Kingdom, ecco le migliori creazioni Ultramano

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uscito da una manciata di giorni, ma a quanto pare i giocatori si stanno già sbizzarrendo con alcune creazioni davvero fuori di testa.

Se avete avuto modo di leggere la nostra recensione pubblicata nelle scorse ore sulle pagine di SpazioGames, c'è ben poco da aggiungere.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, l'abilità Ultramano di Zelda Tears of the Kingdom ha dato vita ad alcune creazioni sorprendenti.

Per chi non lo sapesse, la nuova abilità Ultramano vi aiuterà a risolvere un gran numero di puzzle ambientali, funzionando un po’ come Kalamitron di Breath of the Wild.

Questa vi permette di sollevare quasi tutti gli oggetti nell’ambiente circostante, dopodiché potrete unirli per creare strutture potenzialmente infinite.

Poco sotto, alcuni tweet mostrano esattamente ciò che ci si aspetterebbe di vedere da questa feature, di fatto una delle più interessanti e fresche del gioco.

Sicuramente, nel corso delle prossime settimane siamo certi che potremo ammirare altre creazioni altrettanto sorprendenti, visto che nell'ultimo capitolo di Zelda l'unico limite imposto al giocatore sembra essere la fantasia.

Parlando sempre di grandi imprese, qualcuno ha da poco portato a termine Zelda Tears of the Kingdom in soli 94 minuti, segnando un nuovo record.

Ma non solo: Eiji Aonuma, produttore della serie Zelda, ha dichiarato che lo stile open world di TotK rappresenta un nuovo tipo di format per il futuro della serie.

Per concludere, se ancora non siete partiti alla volta di Hyrule in compagnia di Link, vediamo in cosa possono aiutarvi le nostre guide sempre aggiornate sul gioco più importante del mese.