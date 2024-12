Qual è la serie di videogiochi migliore del 2024 per i fan? Lo svela un sondaggio

Alla fine del 2024 è tempo di fare bilanci sui videogiochi e, tra le tante cose che possiamo scoprire, c'è anche la lista delle migliori serie videoludiche dell'anno secondo i fan.

La società madre di Gamespot, Fandom, ha pubblicato la sua classifica annuale basata sul Franchise Factor Score, che valuta le migliori franchise nell’intrattenimento per il 2024.

La classifica copre videogiochi, film, serie TV e il panorama mediatico generale, e si basa su un ampio bacino di dati, derivato da 350 milioni di visitatori unici mensili e oltre 50 milioni di pagine di contenuti.

A spuntarla è clamorosamente il franchise di Warhammer per quanto riguarda tutto l'intrattenimento, e nei videogiochi lo fa grazie all’enorme successo di Warhammer 40,000: Space Marine 2 che è stato rapidamente il videogioco più venduto dell'anno.

Ed è rimasto spesso anche nelle chiacchiere dei fan anche grazie a Secret Level, la serie di Prime Video in cui c'è addirittura una sorta di sequel della storia presente nel videogioco (che trovate su Amazon).

Ecco la classifica dei Top 10 Videogiochi del 2024 secondo Fandom:

Warhammer Terraria League of Legends Final Fantasy Genshin Impact Fallout Minecraft Roblox Dungeons & Dragons Warframe

Per quanto riguarda i film, l’universo Marvel si conferma il franchise cinematografico più popolare, spinto dal successo di Deadpool & Wolverine.

Mentre per le serie TV c'è League of Legends in cima, che ha raggiunto il primo posto grazie al continuo apprezzamento per Arcane la serie Netflix dei record che continuerà a svilupparsi anche con degli spin-off.

League of Legends rimane sempre presente anche nella classifica dei migliori franchise videoludici, anche se Riot Games intende espandersi ancora di più con prodotti extra. Tra questi c'è anche Project K, il gioco di carte collezionabili fisiche annunciato da pochissimo.

E parlando dei migliori videogiochi dell'anno, tra poche ore avremo finalmente tutti i premi del caso. Stanno per iniziare i The Game Awards 2024 e potete vederli a questo indirizzo.