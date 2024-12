Dove vedere The Game Awards 2024 in diretta

Un nuovo anno videoludico sta per volgere al termine, il che significa che è quasi arrivato ancora una volta il momento di scoprire quali videogiochi hanno saputo conquistare maggiormente i giocatori.

Mancano ormai meno di 24 ore all'inizio di The Game Awards 2024, nuova edizione dello show di successo condotto da Geoff Keighley che premierà i migliori videogiochi in tantissime categorie.

Un evento che potrete come sempre visualizzare live tra poche ore, sebbene anche quest'anno non siano stati fatti certo favori al pubblico italiano.

Potrete infatti seguire in diretta The Game Awards 2024 a partire dalle ore 01.30 del 13 dicembre, ovvero dopo la mezzanotte odierna.

In quest'orario assisteremo a un piccolo pre-show di circa mezz'ora, mentre l'evento vero e proprio inizierà soltanto alle ore 02.00 italiane.

Lo show dovrebbe durare fino alle 5 del mattino, il che significa che dovrebbe andare avanti per circa 3 ore: un orario indubbiamente proibitivo per tanti giocatori italiani.

The Game Awards 2024 sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale in 4K: basterà tornare su questa pagina per visualizzarlo nell'embed allegato qui di seguito.

L'evento sarà trasmesso in diretta su numerosi altri siti e piattaforme, ma soltanto su YouTube potrete visualizzarlo in 4K: di seguito troverete tutti i link ufficiali per seguire The Game Awards 2024, in base alle vostre preferenze.

Avrete dunque tantissime opzioni a vostra disposizione per poter seguire l'evento condotto da Geoff Keighley e scoprire i migliori videogiochi dell'anno.

Ricordiamo che durante lo show sarà annunciato anche il gioco vincitore del Player's Voice, premio assegnato esclusivamente dai giocatori. Anche se la line-up finale è stata decisamente discutibile.

Se per ovvi motivi non doveste riuscire a vedere l'evento in diretta, niente panico: sulle pagine di SpazioGames.it troverete il recap con tutti gli annunci e i trailer più importanti, oltre a notizie dedicate in tempo reale sulle novità più interessanti svelate durante l'evento.

