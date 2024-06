Qual è il vero finale di GTA 5? Arriva una risposta

Grand Theft Auto 5 è un gioco duro a morire, tanto che ora si è tornati a parlare del finale del gioco.

Il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti ancora molto giocato, a tanti anni dall'uscita.

Questo considerando anche che Grand Theft Auto 5 continua a vendere alla grande, il che è tutto dire.

Ora, come riportato anche da GamingBible, anche se sono passati più di 10 anni da quando in molti hanno visto il finale di GTA 5, sembra che le discussioni su quale finale a scelta multipla avesse più senso canonicamente non siano finite.

GTA 5, come sapete, racconta la storia di tre uomini poco raccomandabili: Franklin, Michael e Trevor, che il giocatore può alternare nel corso della storia principale.

Ognuno di loro offre talenti, personalità e livelli di caos unici, e la possibilità di passare da un personaggio all'altro ha reso il gioco unico per il titolo di Rockstar Games.

Per questo motivo, Grand Theft Auto 5 presenta tre diversi finali tra cui il giocatore può scegliere: uccidere Trevor, uccidere Michael o trovare un modo per far vivere tutti e tre gli uomini.

A seconda dell'opzione scelta, seguirà una missione successiva e il gioco si concluderà.

Tuttavia, ancora oggi i giocatori discutono su quale sia il finale più sensato dal punto di vista canonico e sembra che ci sia una risposta definitiva.

La terza opzione, che permette a tutti i personaggi di sopravvivere durante la missione "The Third Way", è stata a lungo considerata come il finale canonico di GTA 5.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che Trevor, Michael e Franklin compaiono in vari modi nel corso degli eventi di Grand Theft Auto Online.

L'argomento è stato recentemente discusso su Reddit, con l'OP originale che chiedeva: «Qual è stato il vero finale canonico di GTA 5?».

Molti fan hanno subito dato il loro contributo, ma sembra che l'opzione C sia ancora oggi la più sensata.

Resta da vedere se anche Grand Theft Auto 6 avrà un finale a scelta multipla, ma per ora non ci resta che aspettare di avere tra le mani il gioco in uscita nel 2025.

Restando in argomento, un fan ha aggiunto il trio di protagonisti di GTA 5 alle immagini del trailer di GTA 6.