Qual è il futuro di The Last of Us? Neil Druckmann glissa su "altri progetti"

Bene o male non abbiamo mai smesso di parlare di The Last of Us negli ultimi anni, tra videogiochi e serie TV, tanto che in molti vogliono sapere se il franchise avrà un futuro tra una Part III e il progetto multiplayer sempre più tenebroso.

Ovviamente Neil Druckmann non ne ha voluto sapere di dare qualche informazione. Sebbene era già noto che il director della serie Naughty Dog aveva già incontrato il compositore Gustavo Santaolalla ad esempio, lasciando ad intendere che ci sono altre collaborazioni in futuro.

Per quanto riguarda un eventuale The Last of Us Part III non c'è ancora lo straccio di indizio concreto, sebbene qualcuno abbia collegato dei puntini, e il citato titolo multiplayer standalone è ancora in sviluppo formalmente ma non ci sono novità concrete.

Neil Druckmann è stato intervistato di recente da Entertainment Weekly e, per l'occasione, la speranza un po' di tutti è che si potesse sbottonare sul futuro del franchise. Ovviamente non è andata così.

«The Last of Us è ovviamente un mondo che amo profondamente», ha risposto Druckmann alle domande su The Last of Us Part III,

«So che lo stesso vale per il nostro studio e i nostri fan, ma non ho commenti in questo momento sul futuro della serie oltre alla nostra attenzione su The Last of Us Part II Remastered.»

Approfondendo la questione, Druckmann conferma che ci sono «altri progetti in cantiere per Naughty Dog», ma senza dare nessun altro tipo di indizio o suggerimento al riguardo.

Come sempre non possiamo far altro che attendere ulteriori sviluppi da parte di Naughty Dog, in attesa che lo studio sia pronto a svelare le sue carte.

E avrete anche molto tempo per guardarla, perché la seconda stagione non arriverà decisamente presto.