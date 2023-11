The Last of Us Part III è in arrivo? Nuovo indizio da Neil Druckmann

C'è ancora un forte mistero su quale sia il nuovo ambizioso gioco in produzione di Naughty Dog, ma molti fan ormai sospettano da tempo che potrebbe trattarsi proprio di The Last of Us Part III, complice anche il successo della serie TV di HBO.

Molti fan sono infatti curiosi di scoprire come proseguirà la storia di Ellie, dopo le vicende del secondo capitolo (che trovate su Amazon): Naughty Dog ha però scelto di non sbottonarsi più di tanto, pur lasciando intendere che un terzo capitolo potrebbe davvero essere in lavorazione.

Dopo le prime indiscrezioni che parlavano di un inizio di riprese possibile già entro la fine dell'anno, adesso arriva un nuovo indizio direttamente dallo stesso Neil Druckmann, tramite un post criptico lasciato sul proprio profilo su X.

Il compositore Gustavo Santaolalla è stato premiato ai Latin Grammy Awards con lo speciale riconoscimento Lifetime Achievement Award, che ha reso omaggio a tutti i suoi lavori effettuati fino a questo momento: anche Neil Druckmann ha voluto fargli le sue congratulazioni, lasciando però un messaggio finale che ha incuriosito molti fan (via ComicBook):

«Congratulazioni, maestro! Che lavori incredibili! (Ma ricorda... abbiamo molte altre collaborazioni davanti a noi!)»

È dunque evidente che qualcosa stia già bollendo in pentola in casa Naughty Dog, ma il fatto che Santaolalla non solo sia il compositore della colonna sonora di The Last of Us, ma che il tutto sia stato accompagnato da una gif di Joel, lascia il sospetto che una di queste collaborazioni potrebbe essere Part III.

Il post potrebbe riferirsi probabilmente anche all'imminente Stagione 2 di The Last of Us, che proprio in queste ore potrebbe aver trovato la probabile attrice che interpreterà Abby.

Ovviamente è difficile sapere con certezza a cosa si stesse riferendo l'autore in attesa di comunicazioni ufficiali: possiamo dunque iniziare a incrociare le dita, pur prendendo il tutto con le dovute precauzioni del caso.

Resta ovviamente in piedi anche l'ipotesi di una possibile collaborazione per il misterioso spin-off multiplayer, che nonostante tutto alla fine potrebbe riuscire a debuttare sul mercato.