+ o - potente della ps6, la xbox next gen non entrerà mai a casa mia perchè magnus è inferiore a orion perchè magnus ha ancora nel 2027 il joystick con le stilo mentre orion no e poi xbox la rifiuto

sai perchè ora te lo dico subito, nel lontano 2005 uscì la x 360 al prezzo di 500 euro,

io precedentemente ho avuto la ps1 e ps2, avendo avuto già le prime due ps non potevo

prendere la x360 a 500 euro?, no, ho aspettato altri due anni nel lontano 2007,

e ho preso la 3° stupendation a 600 euro!!!!!!!!! e lo stesso farò questa volta anche se la xbox esce nel 2027 o nel 2026 e la ps6 nel 2027 o 2028, io vado a playstationare

Mostra altro Mostra meno