+ o - potente della ps6, la xbox next gen non entrerà mai a casa mia perchè magnus è inferiore a orion perchè magnus ha ancora nel 2027 il joystick con le stilo mentre orion no e poi xbox la rifiuto
sai perchè ora te lo dico subito, nel lontano 2005 uscì la x 360 al prezzo di 500 euro,
io precedentemente ho avuto la ps1 e ps2, avendo avuto già le prime due ps non potevo
prendere la x360 a 500 euro?, no, ho aspettato altri due anni nel lontano 2007,
e ho preso la 3° stupendation a 600 euro!!!!!!!!! e lo stesso farò questa volta anche se la xbox esce nel 2027 o nel 2026 e la ps6 nel 2027 o 2028, io vado a playstationare
Allo stato attuale la PS5 Pro è più potente della Xbox Series X, non è da escludere che con la PS6 verrà rilasciata una versione Pro in seguito che supererà nuovamente le prestazioni della concorrente, rimango dell'idea che la differenza non la farà di certo la potenza bruta ma tutto il resto che la console sarà in grado di offrire.
Sì grazie, la pro uscita qualche mese fa bisogna per forza compararla con una uscita più di 5 anni fa. Dei geni proprio
E quindi? L'articolo stesso ha fatto la comparazione tra le due console Microsoft e Sony senza aggiungere la presenza della Pro che ha fatto di nuovo la differenza.
