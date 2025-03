Le nuove Xbox somiglieranno molto ai PC, a quanto pare

Dopo un approccio che tenderà ad abbracciare sempre di più le release multipiattaforma, Microsoft sembra pronta a un'altra rivoluzione per il mercato Xbox: fare in modo che le console diminuiscano sempre di più il gap con i PC.

Realizzare un sistema aperto sulle console è sempre stato un sogno nel cassetto di Phil Spencer, che in tempi non sospetti aveva immaginato di poter accogliere store esterni come Steam.

E forse la casa di Redmond potrebbe aver iniziato a lavorare in questa direzione: come segnalato da DualShockers, il reporter e insider Jez Corden è intervenuto nel corso del podcast The Xbox Two, anticipando novità per la prossima generazione di console Xbox.

L'idea in casa Microsoft sarebbe quella di realizzare una sorta di piattaforma ibrida, come se fosse un PC con delle specifiche tecniche ben precise:

«L'intera idea della prossima Xbox è che sarà essenzialmente un PC, ma con una struttura TV-friendly che avrà anche uno specifico set di caratteristiche tecniche, così gli sviluppatori lavoreranno su Windows PC, in un certo senso, ma in modo tale che sapranno esattamente quali saranno le specifiche».

Jez Corden fa poi riferimento a una voce di corridoio balzata nelle scorse ore riguardante il prossimo Call of Duty, secondo la quale ci sarebbero già devkit per le nuove console: ipotesi nettamente smentita dal reporter di Windows Central, proprio per via delle sue similitudini a un PC.

Tuttavia, ha sottolineato che se davvero gli sviluppatori di Call of Duty stanno già lavorando su una versione per la prossima Xbox, sarebbe semplicemente perché conoscerebbero già le specifiche tecniche della console, scalabili attraverso una versione PC, e non perché ne possiedono già un devkit.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, le prossime console potrebbero riuscire a garantire un'ampia compatibilità con tantissimi giochi, dato che funzionerebbero come sugli attuali PC. Ovviamente, resta da vedere se Microsoft riuscirà a garantire il supporto agli store più celebri e apprezzati dagli utenti su computer.

Una rivoluzione che confermerebbe comunque la volontà di allontanarsi dalle "console war", puntando sul software e sui propri servizi come Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) come vero punto di forza.

Come per tutte le voci di corridoio e indiscrezioni, vi invito comunque come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.