PS5 Pro, si ipotizza prezzo e versione digital only

Da tempo gira voce che Sony avrebbe in mente di lanciare sul mercato un nuovo modello di PS5 "Pro", sebbene al momento manchi una conferma ufficiale.

La console base, decisamente facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon) potrebbe infatti essere accostata a una variante con prestazioni superiori.

Advertisement

Settimane fa è emersa un'anticipazione dell'hardware e delle specifiche che potrebbero esserci sotto la scocca di PlayStation 5 Pro.

Anche gli ultimi rumor sul prezzo indicano come questa "nuova" PS5 potrebbe costare 100 dollari in più rispetto a PS5 Slim.

Ora, come riportato anche da Wccftech, qualcun altro si è sbilanciato, ipotizzando prezzo e versione della console senza lettore disco.

Potrebbero essere stati rivelati alcuni nuovi dettagli sulla PS5 Pro, tra cui un possibile prezzo per la presunta console PS5 potenziata.

In un nuovo video del noto YouTuber "Moore's Law is Dead", egli afferma che Sony sta attualmente pianificando l'utilizzo di 16 GB di memoria GDDR6 (18 Gbps) su un bus a 256 bit.

Inoltre, "Moore's Law is Dead" afferma che la GPU offrirà 60 CU nel die completo, mentre Sony sta attualmente pianificando di disabilitare 56 CU.

Un'altra chicca interessante del nuovo video è che AMD si aspetta un lancio della PS5 Pro per fine 2024.

Nel filmato, "Moore's Law is Dead" parla anche di un prezzo per il presunto modello Pro, che potrebbe essere di soli 500 dollari per un modello senza unità disco.

Secondo lo YouTuber, il prezzo di produzione di questo modello non è molto superiore a quello dell'attuale PS5 del 2020. «Da quello che sto vedendo qui, intendo dire che ci sono ancora solo 16GB di RAM, nemmeno 20GB, quindi possono puntare ai costi più economici della RAM, probabilmente più bassi di quando hanno lanciato la PS5».

E ha aggiunto: «Non vedo nulla in questa console che renda il prezzo per realizzarla quest'anno più alto di quello per realizzare una PS5 nel 2020. Non drasticamente di più, forse un po' di più, ma non drasticamente di più».

Già a dicembre dello scorso anno, "Moore's Law is Dead" aveva suggerito che la PS5 Pro avrebbe potuto essere un sistema molto favorevole agli sviluppatori, richiedendo loro pochi sforzi per ottenere prestazioni migliori.

Vero anche che la reazione dei giocatori di fronte all'annuncio di una nuova PS5 non è andata a genio a tutti, visto che il pubblico è apparso piuttosto diviso.

Ad ogni modo, che PS5 Pro sia in arrivo o no, se speravate di vedere nuovi capitoli di saghe PlayStation importanti entro la fine dell'anno, resterete decisamente delusi.