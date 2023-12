PS6 a quanto pare potrebbe dire sì alle IA

Sicuramente è ancora troppo presto per parlare di PS6, sebbene di tanto in tanto sbucano indizi sulla prossima piattaforma.

Se solo nel 2023 si sono risolti i problemi di scorte di PS5 (la trovate in sconto su Amazon) nessuno vieta di parlare delle console di prossima generazione.

Del resto, per la casa di Redmond le prossime Xbox e PlayStation 6 arriveranno a partire dal 2028.

Ora, dopo che qualcuno ha usato una IA per immaginare l'aspetto della presunta PS6, sembra proprio che le stesse Intelligenze Artificiali faranno parte dell'architettura della prossima console.

Come riportato anche da TweakTown, un nuovo brevetto di Sony Interactive Entertainment potrebbe far pensare a processori IA dedicati nelle future console PlayStation.

Sony ha infatti depositato un interessante brevetto (US20230405461) che potrebbe fare affidamento sulla tecnologia IA.

Questo riguarda una soluzione di "assistenza predittiva" che sfrutta l'Intelligenza Artificiale per studiare i modelli di gioco attraverso una lente predittiva e reagire di conseguenza, fornendo suggerimenti ai giocatori quando necessario.

Ad esempio, se un giocatore cerca di sconfiggere un boss ma fallisce ripetutamente, la tecnologia brevettata fornirebbe all'utente un suggerimento su schermo su come sconfiggere il nemico.

Sony ha già qualcosa di simile con la funzione Game Help di PS5, che però non è reattiva e consiste in una serie di suggerimenti e trucchi statici in stile Wiki.

Il brevetto raccoglierebbe i dati telemetrici dei giocatori in base al loro modo di giocare e li utilizzerebbe per costruire un profilo delle caratteristiche dell'utente.

Questo modello di profilo potrebbe essere analizzato da uno speciale processore IA integrato nell'hardware PlayStation.

Vale anche la pena di notare che nel brevetto si fa più volte riferimento a server cloud, quindi l'elaborazione dell'IA potrebbe non essere costituita da chip hardware dedicati presenti nelle nuove PlayStation. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori se e quanto la cosa diverrà realtà.

Restando in tema, il colosso nipponico ha già confermato di avere in mente i primi piani per PS6, ma ha anche ammesso di non avere alcuna intenzione di svelarli ad Activision-Blizzard, ora che l'affare con Xbox si è concretizzato.

Ma non solo: in attesa delle prossime generazioni videoludiche, Xbox ha recentemente annunciato una partnership per la creazione di sistemi IA per lo sviluppo.