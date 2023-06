PS6 rimarrà "segreta" se l'accordo tra Activision e Xbox andrà in porto

Al momento in cui scriviamo non sappiamo nulla della futura PS6, non ancora annunciata ufficialmente da Sony.

Questo anche perché, di fatto, PS5 ha da poco iniziato a ingranare nuovamente la marcia, grazie alla fine della moria di scorte (la trovate in bundle con God of War Ragnarok su Amazon).

Considerando anche che da mesi si parla di una PS5 Pro, i tempi per una ipotetica PlayStation 6 sono quindi lunghi.

Ora, però, come riportato anche da PSU, Jim Ryan - CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment - ha rivelato che la casa produttrice di console non fornirà informazioni su PS6 ad Activision-Blizzard nel caso in cui il gigante venga acquisito da Microsoft.

Il dirigente ha fatto questi commenti in una nuova deposizione alla Federal Trade Commission degli Stati Uniti in merito alla prevista acquisizione dell'editore di Call of Duty da parte di Microsoft.

Ryan ha rivelato che Sony sarà costretta a nascondere le informazioni su PS6 se Activision sarà di proprietà di Microsoft, cosa questa che non è ancora stata data per certa.

Si tratta più che altro di una provocazione, visto che - si spera - prima di un vero e proprio annuncio ufficiale per quanto riguarda PlayStation 6 Activision-Blizzard possa finalmente aver trovato una quadra per quanto riguarda l'acquisizione dalla Casa di Redmond (sebbene la luce alla fine del tunnel sembra essere ancora piuttosto lontana).

Del resto, proprio di recente, dopo CMA e FTC, potrebbe essere in arrivo il terzo stop degli antitrust per la maxi acquisizione di Xbox e Activision-Blizzard.

Ricordiamo infatti che è attualmente in corso la battaglia legale con la FTC, dopo che l'antitrust è riuscita a ottenere un'ingiunzione per bloccare l'operazione.

