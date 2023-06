PS6 e nuove Xbox, Microsoft svela quando arriva la prossima generazione

È ufficialmente partita la causa legale che vede coinvolte Microsoft e la FTC per la maxi acquisizione che lega Xbox e Activision Blizzard: grazie ai documenti svelati per il processo, abbiamo avuto la possibilità di apprendere alcune novità interessanti, come il possibile inizio della generazione di PS6.

Una generazione naturalmente molto distante, dato che solo recentemente si sono risolti i problemi di scorte di PS5 (la trovate in sconto su Amazon), così come solo negli ultimi mesi gli sviluppatori hanno iniziato a concentrarsi prevalentemente sulle console di ultima generazione, abbandonando progressivamente le precedenti piattaforme.

Advertisement

Microsoft aveva già ammesso di aver interrotto ufficialmente il supporto a Xbox One, dunque non è così sorprendente sapere che ha già in mente i primi piani per una generazione successiva a Xbox Series X|S: secondo i documenti trapelati nell'inchiesta legale, come riportato da IGN.com, per la casa di Redmond le prossime Xbox e PlayStation 6 arriveranno a partire dal 2028.

In altre parole, Xbox si aspetta che Series X|S e PS5 possano avere ancora circa 5 anni di vita, prima che arrivi il momento di pensare a piattaforme ancora più potenti per il gaming.

La rivelazione arriva in base all'accordo che Microsoft aveva proposto a Sony per Call of Duty, sottolineando che i 10 anni coprirebbero sia la maggior parte di questa generazione che tutto l'inizio della successiva, con circa 5 anni a testa per PS5 e PS6.

In un precedente documento, Sony aveva svelato di aspettarsi il lancio di una ipotetica PlayStation 6 non prima del 2027: la finestra temporale proposta da Microsoft sembrerebbe dunque coincidere, anticipando che le console "next-gen" potrebbero avere ancora 5 anni di vita.

E anche Sony ha già confermato di avere in mente i primi piani per PS6, ma ha anche ammesso di non avere alcuna intenzione di svelarli ad Activision-Blizzard, qualora l'affare con Xbox dovesse effettivamente concludersi.

In attesa delle prossime generazioni videoludiche, se eravate interessati ad acquistare la console di Microsoft vi suggeriamo di fare in fretta: la casa di Redmond ha infatti confermato che presto aumenterà il prezzo di Xbox Series X in Italia.