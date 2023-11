PS6, una IA ha immaginato la console (ed è davvero strana)

Sembrerebbe che PS6 sia prevista dopo il 2027, collocandosi forse in una finestra di lancio ideale nel 2028 o 2029. Insomma, è davvero presto per parlarne, ma non per fantasticare sulla piattaforma.

Solo recentemente si sono risolti i problemi di scorte di PS5 (la trovate in sconto su Amazon), così come solo negli ultimi mesi gli sviluppatori hanno iniziato a concentrarsi prevalentemente sulle console di ultima generazione.

Del resto, per la casa di Redmond le prossime Xbox e PlayStation 6 arriveranno a partire dal 2028.

Ora, come riportato su Reddit, qualcuno ha usato una IA per immaginare l'aspetto della presunta PS6, e il risultato è davvero... strano.

Il concept partorito dall'intelligenza artificiale è davvero assurdo e tra i fan non sembra aver fatto colpo più di tanto.

«Brutta. Sembra un PC tower che cerca di assomigliare a una PS5», scrive un utente.

«Sony ha sempre cambiato il design di PlayStation a ogni iterazione, questa sembra troppo simile a PS5. PS6 dovrebbe avere un design molto diverso», spiega un altro giocatore.

E ancora: «Sono un po' confuso su quello che sto guardando», scrive un altro utente abbastanza perplesso.

Insomma, al netto dell'artificiosità dell'immagine, ci auguriamo che PS6 - se e quando verrà annunciata - possa avere un aspetto che metterà d'accordo tutti, o quasi, cosa abbastanza improbabile viste le polemiche su PS5 e la prossima PS5 "Slim".

Ad ogni modo, Sony ha già confermato di avere in mente i primi piani per PS6, ma ha anche ammesso di non avere alcuna intenzione di svelarli ad Activision-Blizzard, ora che l'affare con Xbox si è concretizzato.

In attesa delle prossime generazioni videoludiche, Xbox ha recentemente annunciato una partnership per la creazione di sistemi IA per lo sviluppo.

Una cosa, questa, che non è andata giù agli artisti del settore, che inizieranno un nuovo sciopero.