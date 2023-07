PS5, nuovo aggiornamento introduce una serie di funzionalità (ma non per tutti)

Da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento di sistema per PS5, ma a quanto pare al momenti solo su invito.

L’update porta con sé varie modifiche per la console di ultima generazione di casa Sony (la trovate in bundle con God of War Ragnarok su Amazon).

Come riportato su PS Blog, i partecipanti alla beta invitati da paesi selezionati possono testare le nuove funzionalità a partire dalla giornata di oggi.

«Con ogni rilascio del software del sistema PlayStation 5, abbiamo introdotto nuove funzionalità progettate per migliorare i molti modi in cui potete accedere ai vostri contenuti preferiti, navigare nella vostra console o creare nuovi ricordi di gioco con gli amici», scrive Hideaki Nishino, Senior Vice President Platform Experience di SIE.

«Oggi siamo entusiasti di presentare una nuova beta del software del sistema PS5 che introduce nuove funzioni di accessibilità e opzioni audio che consentono di godere dell'audio 3D potenziato da Tempest 3D AudioTech su dispositivi HDMI compatibili con Dolby Atmos, come sound bar, TV o sistemi home theater».

E ancora: «La beta include anche più opzioni per trovare rapidamente i giochi e i suggerimenti per la console, nuovi modi per connettersi con altri giocatori e personalizzare le sessioni multigiocatore e il supporto per le unità SSD M.2 di maggiore capacità (fino a 8 TB)».

L'accesso alla beta sarà limitato ai partecipanti invitati in paesi selezionati, ossia Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia (niente Italia al momento, quindi), ma Sony conta di rilasciare l'aggiornamento a livello globale nel corso dell'anno.

Alcune funzioni disponibili durante la fase beta potrebbero non essere inserite nella versione finale o subire modifiche significative.

