PlayStation Plus, oggi è l'ultimo giorno per scaricare i giochi gratis di luglio

Come ormai i fan sapranno, i giochi gratis mensili di PlayStation Plus vengono aggiornati ogni nuovo primo martedì: per il mese di agosto, tale data corrisponde proprio al primo agosto, ovvero alla giornata di domani.

Ciò significa che agli utenti iscritti a PS Plus Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) resta pochissimo tempo per poter aggiungere alla loro raccolta i giochi gratuiti offerti per il mese di luglio: dopo oggi 31 luglio non sarà più possibile riscattarli.

Contrariamente a quanto accaduto negli scorsi mesi non avrete dunque alcuna giornata in più nel prossimo mese per riscattare i titoli già offerti, ma dovrete assicurarvi di scaricarli prima che i nuovi omaggi siano disponibili.

Vi ricordiamo che PlayStation Plus Essential sta attualmente offrendo il riscatto di Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered ed Endling Extinction is Forever: tutte produzioni molto interessanti per passare l'estate su PS5 senza spendere un singolo centesimo in più.

Se non avevate già effettuato il riscatto — o se volete semplicemente assicurarvi nuovamente di esserne entrati in possesso — non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti indirizzi ufficiali ed aggiungere i titoli alla vostra raccolta:

Dalle ore 11.00 dell'1 agosto arriveranno i nuovi omaggi gratuiti e saranno rimossi per sempre i regali di luglio: avete dunque meno di 24 ore di tempo per aggiungerli al vostro account.

Una volta eseguita questa operazione, potrete scaricarli per tutte le volte che vorrete, a patto di restare iscritti al servizio in abbonamento PS Plus.

Per il momento non sono stati ancora annunciati i giochi gratuiti in arrivo su Plus Extra e Premium, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena arriverà il comunicato ufficiale. Nel frattempo, possiamo già anticiparvi che sarà disponibile un'attesa produzione al day-one.

Se siete iscritti a Extra e Premium, non dimenticatevi di dare un'occhiata al catalogo di giochi in uscita: diversi big stanno per lasciare l'abbonamento.