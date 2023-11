PS5 sta dominando il mercato, con 6 mesi di record nel 2023

PS5 è definitivamente lanciata ormai, in termini di vendite, e sebbene il futuro potrebbe cambiare le carte in tavola al momento i dati riportano un dominio importante per quanto riguarda le quote di mercato che la console PlayStation ricopre, con una striscia positiva di record che è andata avanti per 6 mesi.

L'attuale generazione dell'azienda nipponica, che potete trovare ormai facilmente anche su Amazon, è partita lentamente come tutto il resto dell'hardware per via dei problemi relativi alla crisi delle scorte, un periodo che ormai sembra essere molto lontano.

I dati finanziari pubblicati di recente da Sony parlano chiaro, mostrando un prodotto che è riuscito fin da subito ad imporsi sulla concorrenza, Xbox ma soprattutto Nintendo Switch che già di suo è una console da record in termini di vendite. L'hardware ibrido, infatti, vende sempre di più ogni anno, nonostante ormai siano passati molti anni dalla sua release originale.

Ora che il 2023 sta arrivando alla fine, i bilanci finanziari ci danno la misura di com'è andato l'anno di PlayStation 5 e, come riporta VGC, è andato decisamente bene.

Secondo i dati GfK, PS5 ha rappresentato il 43% delle vendite totali di console nei 12 mesi terminati a ottobre 2023. Negli ultimi sei mesi, inoltre, la console ha rappresentato il 51% di tutte le vendite di console nel Regno Unito, da sempre cartina tornasole per gli andamento europei.

Una conferma del fatto che, come riportato tempo fa, una console venduta su due è una PlayStation 5, praticamente.

Dorian Bloch, responsabile della divisione videogiochi di GfK, sostiene che i momenti più importanti dell'anno di PlayStation 5 sono state le promozioni di prezzo aggressive a luglio e agosto e il bundle con EA Sports FC 24, che inevitabilmente ha attratto i consumatori.

Contestualmente, le vendite delle console della famiglia Xbox sono scese dal 26% al 23% come quota di mercato, mentre complessivamente Switch è calata dal 34% al 25%.

Ma Xbox Series X|S si sta prendendo anche delle rivincite, ogni tanto, perché nell'ultima settimana è riuscita a superare PlayStation 5 in Giappone.