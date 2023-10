PS5 "Slim" non è piaciuta a tutti, ed è già un meme

Durante la giornata di ieri, a sorpresa, Sony ha annunciata una PlayStation 5 in versione rivista e corretta, con un design differente e alcune novità rispetto al modello base.

Questa nuova PS5 "Slim" andrà di fatto a sostituire l'attuale modello della console, che potete in ogni caso recuperare ad un ottimo prezzo.

L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, sebbene negli ultimi mesi le voci circa una PS5 dalle dimensioni più ridotte si erano rincorse con forza.

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, sembra che il nuovo modello di console non sia andato giù a un certo numero di giocatori.

La PS5 "Slim" è infatti già stata al centro di critiche da ogni punto di vista: i fan ne deridono il design, il prezzo e il supporto venduto separatamente.

In molti hanno preso in giro il nuovo design della console sui social media in modo piuttosto incessante. A differenza delle varianti Slim delle precedenti console PlayStation, la nuova PS5 non ha un aspetto diverso dal modello base.

Presenta un'apertura nel case per ospitare l'unità disco rimovibile ed è un po' più piccola dell'originale, ma tutto il resto è praticamente identico, il che ha spinto molti a deridere questo "nuovo look" con una valanga di battute e meme.

Molti hanno criticato il supporto orizzontale della console, che sembra essere un piccolo pezzo di plastica da posizionare sotto la PS5 per garantire che non si rovesci.

I giocatori si sono scatenati su questo piccolo oggetto, con battute sul fatto che il pezzo di plastica assomiglia al cavallo di Radahn in Elden Ring.

Scherzi a parte, mettiamo a confronto le dimensioni della nuova PS5 (Slim, se vogliamo) rispetto a PS5 standard: quanto sarà effettivamente più piccola?

Parlando invece di giochi, su PlayStation Store sono ufficialmente disponibili le nuove offerte di autunno: scopriamo i migliori giochi PS5 e PS4 in sconto.