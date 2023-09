Final Fantasy VII Rebirth svela la titanica Collector's Edition: ecco prezzo e dettagli

Final Fantasy VII Rebirth è stato uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo State of Play, grazie a una presentazione che ci ha svelato non solo diversi dettagli in più del gameplay, ma fornendoci anche una data d'uscita ufficiale.

Il sequel di Remake (lo trovate su Amazon) proseguirà il nuovo ciclo narrativo inaugurato dalla precedente esclusiva PlayStation e sarà disponibile ufficialmente dal 29 febbraio.

Ma se siete grandi appassionati della saga, potreste decidere di puntare su un'edizione molto più preziosa: Square Enix ha infatti svelato una titanica Collector's Edition per Final Fantasy VII Rebirth, già disponibile per il pre-order sul suo store ufficiale.

La Collector's Edition includerà un'impressionante statua da 48cm di Sephiroth, raffigurato in maniera particolarmente dettagliata. La sua iconica ala potrà inoltre essere rimossa, qualora preferiate esporre il villain di Final Fantasy VII senza di essa.

L'edizione includerà anche tutti i contenuti già presenti nella Deluxe Edition: un mini artbook, un mini CD con colonna sonora e una custodia steelbook, oltre ovviamente a una copia fisica di Final Fantasy VII Rebirth.

Come ulteriore bonus, grazie alla Collector's Edition potrete anche riscattare alcuni oggetti di gioco: le materie di invocazione "Trio Moguri" e "Giara magica", l'accessorio "Collana restitutiva" e le protezioni "Bracciale orchidea" e "Bracciale di Midgar MK-II".

FINAL FANTASY VII REBIRTH CE up at Square Enix Store ($349.99) https://t.co/yxLCgHA8G4 pic.twitter.com/OPq5ih93J8 — Wario64 (@Wario64) September 14, 2023

L'edizione da collezione non sarà però affatto economica: Square Enix ha svelato che saranno necessari ben 379,99€ per poter portare a casa questa versione titanica di Final Fantasy VII Rebirth.

Se siete interessati e siete disposti a fare questo investimento, potrete però effettuare già da adesso il pre-ordine esclusivamente sullo store ufficiale di Square Enix, dirigendovi al seguente indirizzo e selezionando l'apposita Collector's Edition tra le varie opzioni. Lo store ci segnala che gli oggetti di gioco aggiuntivi non dovrebbero essere compresi all'interno della collezione, ma saranno inviati separatamente via e-mail.

Ricordiamo che durante la scorsa presentazione è stato confermato anche che Final Fantasy VII Rebirth uscirà in ben due dischi: una novità che da un lato è indubbiamente nostalgica, ma dall'altro ha anche diviso i fan online.

Se vi foste persi l'ultimo evento di casa PlayStation, potete riscoprire tutte le novità dello State of Play nel nostro recap dedicato.