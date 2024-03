PS5 Pro potrebbe essere stata progettata pensando a PS6

Un noto e affidabile insider ha affermato che i limitati miglioramenti della CPU di PS5 Pro potrebbero essere dovuti alla retrocompatibilità con PS6.

La console base, ormai facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon) dovrebbe essere affiancata nei prossimi mesi da una variante con prestazioni superiori.

Variante che, stando sempre alle indiscrezioni, potrebbe essere davvero velocissima se paragonata al modello precedente.

Ieri, 18 marzo, durante il rollout di Sony per gli sviluppatori di terze parti, sono trapelate le specifiche di PS5 Pro, le quali hanno rivelato che la CPU della console offre un incremento del 10% rispetto all'originale.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, la retrocompatibilità con PS6 potrebbe spiegare la CPU di PS5 Pro.

Secondo gli addetti ai lavori che hanno visto il documento tecnico trapelato da Sony, PS5 Pro è dotata di una CPU "identica" a quella della PS5 standard, ma con una "modalità ad alta frequenza della CPU" che la porta a 3,85 GHz - una differenza del 10%.

Kepler, noto insider di AMD, ha scritto su X/Twitter per ipotizzare che questo potrebbe essere dovuto al "complesso" sistema di retrocompatibilità di Sony.

«Il modo in cui Sony gestisce la retrocompatibilità è molto complesso e richiede che il nuovo hardware funzioni alla stessa velocità di clock o a una velocità superiore, anche se il nuovo hardware è più veloce a velocità di clock inferiori», ha spiegato Kepler.

«Se utilizzano core densi Zen6 per la PS6, non possono puntare a 4GHz+ per la PS5 Pro, perché ciò potrebbe interrompere la retrocompatibilità», ha concluso.

Al momento si tratta solo di speculazioni, quindi prendete tutto con le dovute precauzioni.

Ad ogni modo, il lancio di PS5 Pro è genericamente previsto per l'autunno del 2024, anche se la reazione dei giocatori di fronte all'annuncio di una nuova PS5 non è andata a genio a tutti, con il pubblico che è apparso piuttosto diviso.