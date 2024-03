PS5 Pro potrebbe essere davvero velocissima

Di PS5 Pro si continua a parlare insistentemente, nonostante ad oggi manchi ancora l'ufficialità del caso.

La console base, ormai davvero facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon) dovrebbe infatti essere affiancata prossimamente da una variante con prestazioni superiori.

Advertisement

Settimane fa un leaker ha commentato che la tecnologia di upscaling dell'intelligenza artificiale di cui dovrebbe essere dotata PS5 Pro verrà eseguita dalla GPU.

Ora, secondo nuove indiscrezioni che circolano in rete (via Wccftech), il rendering di PlayStation 5 Pro sarà più veloce del 45% rispetto al modello base e le sue prestazioni di ray-tracing raddoppieranno o triplicheranno rispetto alla console originale.

In un nuovo video su YouTube, "Moore's Law is Dead" ha condiviso un presunto documento trapelato che fornisce nuove informazioni sull'aggiornamento dell'hardware di Sony per l'attuale generazione.

La console sarà dotata, pare, di tre caratteristiche chiave, tra cui una GPU più grande con una memoria di sistema più veloce (che garantirà un rendering più veloce del 45% rispetto al modello base) e una migliore architettura di ray-tracing, che offrirà prestazioni di ray-tracing fino a tre volte - quattro volte in alcuni casi - migliori rispetto alla PS5 originale.

Ma non solo: si parla anche di una potente architettura di machine learning personalizzata che supporterà 300 TOPS di calcolo a 8 bit, 67 TFLOPS in virgola mobile a 16 bit, che alimenterà la soluzione di upscaling/antialiasing PlayStation Spectral Super Resolution.

Il presunto documento trapelato su PlayStation 5 Pro fornisce ulteriori dettagli sulla soluzione PlayStation Spectral Super Resolution. Questa tecnologia di upscaling utilizzerà il PlayStation Machine Learning per eseguire l'elaborazione della super risoluzione sui dati di ingresso per generare buffer di colore con un supporto massimo attuale di risoluzione 4K.

Gli aggiornamenti previsti in futuro introdurranno anche il supporto alla risoluzione 8K.

Per quanto riguarda il funzionamento della soluzione di upscaling di PlayStation 5 Pro, il documento afferma che la versione potenziata con apprendimento automatico di Temporal Anti-Aliasing sostituirà il TAAU o upsampling temporale nativo del gioco, con input simili a NVIDIA DLSS e AMD FSR e con pieno supporto HDR.

La tecnologia utilizzerà anche parametri grafici pre-addestrati, quindi non richiederà l'addestramento per ogni gioco, utilizzerà circa 250 MB di memoria e impiegherà circa 2 ms per eseguire l'upscaling da 1080p a 2160p.

Sebbene il documento trapelato sembri legittimo, in quanto alcuni dei suoi contenuti sono in linea con altre indiscrezioni su PlayStation 5 Pro circolate online nelle scorse settimane, dobbiamo prenderlo con le pinze finché la console non sarà annunciata ufficialmente.

Poiché all'inizio di questo mese AMD stessa ha annunciato il supporto dell'upscaling AI per tutti i suoi dispositivi di gioco, non c'è dubbio che anche la console lo supporterà, quindi è solo questione di tempo prima di saperne di più.

Sembra infatti che PlayStation 5 Pro uscirà nel corso dell'anno, anche se la reazione dei giocatori di fronte all'annuncio di una nuova PS5 non è andata a genio a tutti, con il pubblico che è apparso piuttosto diviso.

Vero anche che, nuova console oppure no, se speravate di vedere nuovi capitoli di saghe PlayStation importanti entro la fine del 2024, resterete delusi.