PS5 Pro, emergono altre nuove (presunte) specifiche tecniche

Secondo un noto leaker, la vociferata funzione di upscaling dell'intelligenza artificiale di PlayStation 5 Pro verrà eseguita dalla GPU della console, poiché l'APU che alimenta il sistema non dispone di unità di elaborazione neurale.

La console base, facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon) potrebbe infatti essere affiancata prossimamente a una variante con prestazioni superiori.

Già alcuni mesi fa era emersa un'anticipazione dell'hardware e delle specifiche che potrebbero esserci sotto la scocca della cosiddetta PS5 Pro.

Ora, dopo anche gli ultimi rumor sul prezzo, sono arrivate altre specifiche tecniche (al momento solo presunte) della nuova console alquanto interessanti.

Commentando su X/Twitter (via Wccftech), Kepler, noto leaker di AMD, ha commentato le affermazioni secondo cui PS5 Pro supporterà NVIDIA DLSS, che sono false per ovvie ragioni, affermando che la vociferata tecnologia di upscaling dell'intelligenza artificiale di cui dovrebbe essere dotato il sistema verrà eseguita dalla GPU.

Poiché l'APU Viola che alimenta il sistema non ha NPU, la console dovrebbe essere in grado di supportare l'upscaling potenziato dall'intelligenza artificiale tramite gli intrinseci WMMA gfx11/12, che secondo il leaker dovrebbero essere supportati.

Tuttavia, Kepler è dubbioso sul fatto che l'upscaling potenziato dall'intelligenza artificiale per il sistema sia possibile, in quanto ritiene che non abbia senso che Sony lo faccia da sola senza condividere gli sforzi di ricerca e sviluppo con AMD.

L'upscaling dell'intelligenza artificiale di PlayStation 5 Pro, la cui esistenza è stata in qualche modo confermata settimane fa, sarebbe una delle caratteristiche principali del sistema, che permetterà a Sony di commercializzarlo come una macchina a 120 FPS e 4K.

Le specifiche, tuttavia, non sono ancora state confermate ufficialmente, anche se potremmo sentirne parlare a breve, dato che alcuni editori di terze parti sarebber stati recentemente informati in merito.

Sembra infatti che PlayStation 5 Pro uscirà nel corso dell'anno, anche se la reazione dei giocatori di fronte all'annuncio di una nuova PS5 non è andata a genio a tutti, visto che il pubblico è apparso piuttosto diviso.

Ad ogni modo, nuova console oppure no, se speravate di vedere nuovi capitoli di saghe PlayStation importanti entro la fine dell'anno, resterete delusi.