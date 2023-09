PS5 Pro in arrivo? I nuovi devkit sarebbero già stati inviati

Nonostante lo scetticismo e alcune perplessità di fan e addetti ai lavori, alla fine Sony potrebbe aver deciso di prepararsi a lanciare sul mercato un nuovo modello "Pro" della sua PS5.

La console next-gen di casa Sony è finalmente diventata facile da acquistare solo nel corso di quest'anno (la trovate in sconto di 100 euro su Amazon), ma Sony potrebbe aver deciso di adottare la stessa strategia adoperata nella scorsa generazione, proponendo una variante con prestazioni superiori.

Secondo l'insider Im A Hero Too su Reddit, noto per i suoi leak affidabili a tema SEGA e Square Enix — ad esempio, svelando l'esistenza e i dettagli di Persona 3 Reloaded ben prima dell'annuncio ufficiale — pare infatti che stiano già iniziando a girare i primi modelli per sviluppatori delle prossime console videoludiche.

In particolar modo, sempre secondo l'insider, Square Enix avrebbe già avuto non solo la possibilità di testare con mano la nuova "Nintendo Switch 2", ma avrebbe ricevuto anche dei nuovi devkit relativi proprio a una nuova versione di PlayStation 5.

Trattandosi di una nuova versione per sviluppatori, se l'indiscrezione fosse confermata, è chiaro che dovrebbe trattarsi di un modello con caratteristiche diverse dalle console attualmente sul mercato: per questo motivo, si sospetta che potrebbe essere per l'appunto la nuova "PS5 Pro".

Ovviamente resta in piedi anche l'ipotesi che il devkit sia legato a un presunto modello Slim — di cui sarebbe già emerso in rete perfino il primo video — anche se è insolito che un devkit riguardi periferiche che non presentano reali differenze dal punto di vista delle prestazioni.

In ogni caso, occorre ricordare che, nonostante la fonte si sia spesso rivelata affidabile, non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale dai diretti interessati: vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, che vi riporteremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Bisognerebbe anche capire quale sarebbe l'effettiva reazione della community di fronte a questo annuncio: il pubblico sembrava infatti molto diviso di fronte a tale possibilità.