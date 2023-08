PS5 Slim, sbuca anche un video della nuova console

Sembra proprio che PlayStation 5 possa presto ricevere un nuovo modello dalle dimensioni ridotte, ossia una vera e propria PS5 Slim.

Ad oggi, PS5 è diventa più facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon) quindi se Sony decidesse di rilasciare una nuova versione della console la cosa non sorprenderebbe più di tanto.

Advertisement

Tempo fa un retailer ha fatto riferimento a un modello più sottile della piattaforma current-gen, notizia poi rimbalzata sulla bocca di diversi leaker.

Proprio nelle scorse ore, infatti, sarebbe apparsa online una prima - presunta - immagine della nuova PS5 Slim, a cui ora fa seguito un video leak che trovate poco più in basso.

Un breve filmato pubblicato poche ore fa dall'account Twitter BwE mostrerebbe per l'appunto PS5 Slim, il nuovo modello della console targata Sony che disporrebbe di un lettore ottico letteralmente smontabile.

Questo modello dovrebbe infatti consentire di staccare la sezione del lettore sul lato frontale destro, tanto che si può notare una linea di colore nero che divide a metà la scocca, così come questa sembra essere presente anche sulla base della console.

Al momento in cui scriviamo, Sony Interactive Entertainment non ha ancora confermato nulla su eventuali nuovi modelli in fase di sviluppo - né sembra intenzionata a farlo a breve, purtroppo - inclusa appunto la PS5 senza lettore ottico che sembra essere stata mostrata nel video di questi giorni.

Vero anche che i precedenti report suggerivano un design praticamente identico a quello della console attualmente in commercio, quindi la veridicità del filmato potrebbe non essere messa in discussione.

Al momento, tuttavia, manca ancora una conferma ufficiale da parte di Sony, che in molti pensavano arrivare entro breve.

L'unica cosa pressoché certa. è che versola fine dell'anno dovremmo vedere PlayStation Q, la nuova piattaforma handheld pensata per il gioco remoto da PS5.