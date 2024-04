PS5 Pro «è reale e gli sviluppatori si stanno preparando», rivela The Verge

Sony non ha ancora alzato il sipario su PS5 Pro, console che dovrebbe - secondo le voci - essere lanciata a fine anno.

La console base è ormai facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon), ma una variante con prestazioni superiori sarebbe comunque in arrivo.

Del resto, ricorderete che a marzo sono trapelate le specifiche di PS5 Pro, le quali hanno rivelato diversi retroscena sulla console mid-gen.

Ora, però, come rivelato da Tom Warren di The Verge. fonti vicine a Sony svelano che agli sviluppatori sarebbe stato chiesto di assicurarsi che i loro giochi siano compatibili con la prossima console, con un focus sull'miglioramento del Ray Tracing.

Con il nome in codice Trinity, il modello PlayStation 5 Pro a quanto pare includerà una GPU più potente e una modalità di CPU leggermente più veloce.

Tutte le modifiche di Sony indicano che Pro sarà in grado di renderizzare molto meglio i giochi con il Ray Tracing abilitato o raggiungere risoluzioni più elevate e frame rate in determinati titoli.

Sony sembra incoraggiare gli sviluppatori a utilizzare più intensamente le funzionalità grafiche come il RT con PS5 Pro, con i giochi in grado di utilizzare un'etichetta "Trinity Enhanced" (PS5 Pro Enhanced) se forniscono "miglioramenti significativi".

Ma non solo: sempre Sony prevederebbe che il rendering della GPU su PS5 Pro sarà «circa il 45 percento più veloce rispetto alla PlayStation 5 standard», secondo documenti che descrivono la console.

La GPU di PS5 Pro sarà più grande e utilizzerà una memoria di sistema più veloce per migliorare il Ray Tracing nei giochi. Sony starebbe anche utilizzando un «architettura di RT più potente» per PS5 Pro, dove la velocità qui è fino a tre volte migliore rispetto a PS5 base.

«Trinity è una versione di alta gamma di PlayStation 5», si legge in un documento, con Sony che indica che continuerà a vendere PS5 standard dopo il lancio di questo nuovo modello.

La compagnia si aspetta che gli sviluppatori di giochi abbiano un unico pacchetto che supporterà sia le PS5 che PS5 Pro, con i giochi esistenti in grado di essere aggiornati per una maggiore performance.

Warren ha reso noto che gli sviluppatori sono in grado di chiedere da ora i kit di prova e che Sony si aspetta che ogni gioco inviato per la certificazione in agosto sia compatibile con PS5 Pro.

Se gli sviluppatori saranno in grado di preparare i loro giochi in tempo, un lancio di PS5 Pro durante la stagione natalizia è molto probabile, così come è probabile una libreria "migliorata" di giochi esistenti per il lancio di Pro e nuovi giochi first-party che arriveranno nel tempo con un miglior supporto al Ray Tracing.

Vero anche che alcuni sviluppatori alla recente GDC 2024 non si erano detti ottimisti riguardo PS5 Pro.

Oltre al fatto che un altro sondaggio di alcuni mesi fa aveva già indicato di come i giocatori fossero seriamente combattuti circa un eventuale rilascio di una PS5 Pro.