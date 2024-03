Gli sviluppatori hanno forti dubbi su PS5 Pro: «Nessuno ha capito qual è il senso»

Il reveal di PS5 Pro sembrerebbe essere ormai soltanto una questione di tempo, dopo che sono arrivate diverse conferme alle ultime indiscrezioni — tranne ovviamente la più importante, ovvero quella proveniente da Sony stessa.

Sono già emerse anche le specifiche tecniche di quella che dovrebbe essere la variante "mid-gen" di PlayStation 5 (trovate il modello Slim in sconto su Amazon): in tutta onestà, non sono sembrate particolarmente esaltanti, anche se almeno sembrerebbero portare buone notizie per la risoluzione grafica dei nuovi giochi in uscita.

Advertisement

E sembrerebbe che anche diversi sviluppatori condividerebbero le stesse perplessità di utenti e critica, almeno stando a quanto riportato da Christopher Dring, capo di GamesIndustry.biz.

Intervenendo nell'ultimo podcast della testata (via 80 Level), Dring spiega di aver parlato con diversi sviluppatori durante la GDC 2024: tra i tanti argomenti affrontati c'è proprio PS5 Pro, con manifestazioni di interesse particolarmente tiepide da parte di tutti gli intervistati.

«Gli sviluppatori non sentivano che ce ne fosse bisogno: non stavano sfruttando pienamente neanche PS5, tanto per cominciare».

Il capo di GamesIndustry.biz ha poi rincarato la dose, spiegando che nessuno degli sviluppatori ha saputo perfino giustificarne l'esistenza:

«Non ho incontrato una singola persona che abbia capito qual è il senso [di PS5 Pro]».

Parole decisamente preoccupanti per il futuro di PS5 Pro, ma che in fondo è davvero difficile non condividere: la sensazione di chi vi scrive è infatti che neanche la versione "standard" di PlayStation 5 è stata davvero sfruttata al massimo del suo potenziale, rendendo difficile comprendere come mai ci sia il bisogno di una versione più avanzata.

Chiaramente non possiamo che ricordarvi che la stessa esistenza di PS5 Pro è da prendere con le dovute precauzioni, dato che Sony non ha ancora voluto pubblicare alcun commento ufficiale al riguardo, ma non possiamo che augurarci che la casa di PlayStation possa prontamente smentirci mostrando la console all'opera.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo: nel frattempo, se speravate potesse servire per le performance di GTA 6, sembra ci siano brutte notizie.